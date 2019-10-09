　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

庇護工場騙政府標案破億元！　囂張裝弱勢嗆同業：可以回去了、一定是我得標

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

庇護工場是提供身心障礙者就業的場所，卻有人利用《政府採購法》中，身心障礙福利機構優先得標的條款，成立庇護工場投標政府標案，然後轉包牟利，根本沒雇用身心障礙員工從事生產。本刊直擊，台北、高雄4間自稱庇護工場或身心障礙協會的單位，以此「買空賣空」方式大賺黑心錢，數年來總得標金額逾億元。

▲領航協會負責人張女向本刊推銷他們取得政府標案的實績。（圖／鏡週刊提供，下同）

 
  1. 曦望庇護工場何姓負責人，明確表示產品將委外製作。
  2. A先生（圖）向本刊投訴，部分弱勢協會及庇護工場根本是掛羊頭賣狗肉。

9月底，A先生抱著厚厚一疊證據與本刊記者見面，他憤慨地說：「這種假身心障礙福利團體掛羊頭賣狗肉，讓人無法接受，根本是詐欺！相關主管機關也沒詳查，其中是否有官商勾結？我希望檢調單位能夠深入追查。」

  1. 台灣身心障礙人協會在新北市中和的地址，完全不像庇護工場。
  2. 台灣身心障礙人協會登記地址在台北市士林區，是一間老舊平房。

從事印刷業的A先生為了生計，經常上網搜尋政府標案，也依公告參與投標。有一次他在開標會場遇到一名身障男子，對方大剌剌地告訴其他廠商：「大家可以回去了，因為一定是我得標！」其他業者不以為然，認為他在吹噓，不料，該男子最後果然以底價2成的超低價格，取得數10萬元的文宣品標案。

  1. 領航協會、曦望庇護工場標單上的地址在台北市萬華一處舊大樓，招牌則掛著「愛心生活社」。
  2. 寶慶協會實際會址門口貼有「聚信行」公司的債務免責聲明，本刊調查，該公司與協會負責人為同一人。

A先生說，依《政府採購法》規定，低於底價這麼多必須廢標，但該名男子卻告訴招標機關，他是某身障協會負責人，營業成本均獲得政府補助，所以才能用這麼低的價格投標，招標機關也沒有詳查，就讓該男子得標。


更多鏡週刊報導
【庇護工場詐公帑2】與蕭煌奇、王思婷同受獎　踢爆十大傑出青年詐公帑
【庇護工場詐公帑3】政府審查草率　身障協會鑽漏洞大賺黑心錢
【庇護工場詐公帑4】資本額僅1萬元　他買空賣空還能拿下3千萬標案

ET快訊
越南OL擇偶條件曝！台男一看秒暴動「哪報名」　網點破4倍差真
男友DIY片瘋傳…女星劈腿帶導演回家！潛規則升任破億新戲女主
子宮破裂「兒臉色發黑亡」　蘆洲父11點淚問：為何後果要我承擔
歌王被下毒！馬偕看護毒害迷昏　7月才露面…今白髮稀疏鼻插管躺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

走路闖紅燈被女警攔下開單　爆氣哥崩潰罵「妳家死人」下場慘

封港開拆了！2部共1400噸大吊車就定位　齊力完成300噸橋拱吊移任務

庇護工場騙政府標案破億元！　囂張裝弱勢嗆同業：可以回去了、一定是我得標

捲線上光明燈弊案！鎮瀾宮副董鄭銘坤「100萬交保」　喊冤：這要怪中華電信

電子煙毒入校園！高一生午休躲教室後門偷抽　公車上也來一口

妻子宮破裂、兒子臉色發黑亡　蘆洲父11點淚問：為何後果要我承擔

歌王被下毒！馬偕看護毒害迷昏　7月才露面…今成「白髮稀疏」鼻插管躺床

高雄男失蹤5個月「尋獲已成白骨」　涉毒欠下20萬遭丟包山區

台中外送員「廟會送便當」罵一句開打！20歲陣頭怒揮拳大亂鬥

快訊／撕毀台大連儂牆　陸客今晚遭移民署強制「驅逐出境」！

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

走路闖紅燈被女警攔下開單　爆氣哥崩潰罵「妳家死人」下場慘

封港開拆了！2部共1400噸大吊車就定位　齊力完成300噸橋拱吊移任務

庇護工場騙政府標案破億元！　囂張裝弱勢嗆同業：可以回去了、一定是我得標

捲線上光明燈弊案！鎮瀾宮副董鄭銘坤「100萬交保」　喊冤：這要怪中華電信

電子煙毒入校園！高一生午休躲教室後門偷抽　公車上也來一口

妻子宮破裂、兒子臉色發黑亡　蘆洲父11點淚問：為何後果要我承擔

歌王被下毒！馬偕看護毒害迷昏　7月才露面…今成「白髮稀疏」鼻插管躺床

高雄男失蹤5個月「尋獲已成白骨」　涉毒欠下20萬遭丟包山區

台中外送員「廟會送便當」罵一句開打！20歲陣頭怒揮拳大亂鬥

快訊／撕毀台大連儂牆　陸客今晚遭移民署強制「驅逐出境」！

新台幣開盤貶值2.8分　以30.87元兌1美元開出

預防腸病毒疫情升溫　嘉義縣聯合稽查全面啟動

免費入住！　秋遊花蓮樂抽百家民宿住宿券可多一晚

女生不願嫁到農村？　林美珠與老公共築開心農場23年

自由自在的看NBA真好！陳其邁：這是我們熱愛台灣的理由

交部盤點「全台危橋」名單！今邀各單位開會　林佳龍：更新後對外公布

情趣用品娃娃機台充斥學校旁　苗縣府聯合稽查準備開罰

食力／吃錯藥也會害命！　食藥署署長教你如何安全用藥

21歲正妹自拍照「瞳孔照出倒影」！　男粉Google街景找到她家…拖進暗巷侵犯

國防部駁斥網友：國軍智能販賣機沒有個資竊取問題

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

馬偕看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

男子國5被酒駕攔檢　突然昏倒不治

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

外送員廟會送便當　一句話惹怒陣頭開打

快訊／撕毀台大連儂牆！陸客遭強制驅逐出境

賣淫大王撈3億被逮　應召妹跪哭求饒

高雄男失蹤5個月　尋獲已成白骨

亞洲最大1200噸吊車抵南方澳拆斷橋

動保女俠變蟑螂　竟是虐狗屠宰手

修機車催油門測試卻爆炸！他被碎片插入縫50針

8歲兒玩手機驚見「爸爸交纏阿姨」！急傳給媽

建國南路口追撞警車　行車紀錄器打臉

涉猥褻遭起訴　柳林瑋傳閃婚赴比利時留學

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

馬偕看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

合照比OK手勢　環球影城員工開除

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

溫昇豪「羅浮宮千萬走秀」遭詐騙！難堪場面曝光

邀前男友來婚禮！1封信大逆轉…她被趕出家門

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

侵門踏戶前2天　王瞳回收艾成

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面