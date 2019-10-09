庇護工場騙政府標案破億元！　囂張裝弱勢嗆同業：可以回去了、一定是我得標

圖、文／鏡週刊

庇護工場是提供身心障礙者就業的場所，卻有人利用《政府採購法》中，身心障礙福利機構優先得標的條款，成立庇護工場投標政府標案，然後轉包牟利，根本沒雇用身心障礙員工從事生產。本刊直擊，台北、高雄4間自稱庇護工場或身心障礙協會的單位，以此「買空賣空」方式大賺黑心錢，數年來總得標金額逾億元。

▲領航協會負責人張女向本刊推銷他們取得政府標案的實績。（圖／鏡週刊提供，下同）



9月底，A先生抱著厚厚一疊證據與本刊記者見面，他憤慨地說：「這種假身心障礙福利團體掛羊頭賣狗肉，讓人無法接受，根本是詐欺！相關主管機關也沒詳查，其中是否有官商勾結？我希望檢調單位能夠深入追查。」

從事印刷業的A先生為了生計，經常上網搜尋政府標案，也依公告參與投標。有一次他在開標會場遇到一名身障男子，對方大剌剌地告訴其他廠商：「大家可以回去了，因為一定是我得標！」其他業者不以為然，認為他在吹噓，不料，該男子最後果然以底價2成的超低價格，取得數10萬元的文宣品標案。

A先生說，依《政府採購法》規定，低於底價這麼多必須廢標，但該名男子卻告訴招標機關，他是某身障協會負責人，營業成本均獲得政府補助，所以才能用這麼低的價格投標，招標機關也沒有詳查，就讓該男子得標。



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