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2019全球競爭力「台灣上升到第12名」！名列全球4大超級創新者

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▲▼信義計劃區鳥瞰,台北101,南山人壽總部,信義區豪宅 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣在全球競爭力排行中獲得第12名（圖／記者湯興漢攝）

記者錢玉紘／綜合報導

瑞士世界經濟論壇（WEF）9日公布了全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report），台灣排名上升，成為全12名，是亞洲第4名，另外，還與德國、美國及瑞士齊名，列為「全球4大創新國」之一。

WEF今年共評比了141個經濟體，台灣排在第12名，是亞太地區的4名，綜合分數為80.2分，在「經濟穩定」項目中拿到滿分100，與其他33個國家並列第1，「健康項目」也拿到93.5分，但是較去年下滑，而表現最差的是「產品市場」（Product market）項目。整體而言，在12個評分項目中，有9項都進步了。

全球競爭力評分中，最高的前5名分別為新加坡、美國、香港、荷蘭及瑞士，日本排名第6，南韓排名第13，馬來西亞第27名，中國則排在28名。

WEF去年排名出爐時，曾稱讚德國、美國、瑞士和台灣都是「超級創新者」（super innovators），而今年台灣在「創新能力」（Innovation capability）方面，排名也在全球第4，全球也只有前述4個經濟體得分超過80，顯示台灣持續受到國際的肯定。

WEF指出，全球多數國家在「創新能力」項目中分數都不高，這也顯示將如何將技術發展與創新變成經濟體系的一部分，是相當具有挑戰性的，也呼籲各國政府要藉人力及資本投資促成創新。

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