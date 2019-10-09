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封港開拆了！2部共1400噸大吊車就定位　齊力完成300噸橋拱吊移任務

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▲萬噸級「宏禹一號」平台船上的兩部大吊車，9日將吊移斷橋橋拱。（圖／記者游芳男攝）

▼萬噸級「宏禹一號」平台船上的兩部大吊車，9日將吊移斷橋橋拱。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

9天了！斷橋的南方澳跨港大橋拆除作業跨一步。9日，在國內最大的萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」上的750噸、650噸的2部大吊車，將於下午齊心合力先吊住300噸橋拱，待橋拱兩側拱體切割後，就能完成橋拱吊移任務，橋拱吊移，阻礙漁港航道的橋板體，將可在5個工作天逐一吊移。拆斷橋艱鉅任務只需封港1天，讓漁民損失降至最低。

長140公尺的南方澳斷橋，橋拱重300噸，兩側橋墩各重100噸，掉進漁港航道的橋面結構體重1000噸，斷橋一日不拆，影響南方澳漁港500多艘漁船生計，但為了檢方的證據保全，斷橋結構體的切斷與破壞能減低最好。

交通部因此調來國內最大的萬噸級海上升降平台船「宏禹一號」，於5日停泊蘇澳港，「宏禹一號」原配備有一部650噸大吊車，但仍不止以吊起，因此再徵調另一部750噸大吊車上平台船，以完成橋各段的吊移任務。

▲▼南方澳斷橋拆除，先將橋拱整座吊起，而橋面結構是切成2至4塊拆除。（圖／記者游芳男攝）

▲▼交通部政次黃玉霖說明吊移南方澳斷橋橋拱作業。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼交通部政次黃玉霖說明吊移南方澳斷橋橋拱作業。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼交通部政次黃玉霖說明吊移南方澳斷橋橋拱作業。（圖／記者游芳男翻攝）

吊移斷橋橋拱，由於8日晚大雨影響，橋拱拆除前置焊接作業延遲3小時，原訂9日上午8時橋拱拆除作業，預估將延遲3小時進行。

交通部政次黃玉霖表示，拆斷橋第1階段是9日封港24小時，並以1次由2部大吊車，吊移拱頂上已裝設有6個吊耳的300公噸橋拱。順利的話，吊移橋拱可在9日晚間完成，吊移的拱橋將置放蘇澳商港碼頭。

而不需封港的第2階段，是預計5個工作天，並分成5步驟的「半半施工」方式，來吊移掉進航道重1000噸橋板結構體，第1步驟是在橋板東側，從岸邊往航道切割30公尺長第1塊橋板塊並吊移。第2步驟在橋板體西側，從岸邊往航道切割30公尺長的第2塊橋板塊，將橋板塊吊移。

黃玉霖強調，第1、2步驟完成時，就可各做出寬30公尺供漁船進出的新航道。第3步驟是吊移航道水面下橋板，為有利檢方證據保全，若能整塊吊移就不切割，若需切割，以切割最少為原則來吊移。第4、5步驟是吊離東側、西側的岸上橋體。

至於兩側的各重100噸的橋墩，目前是傾向在新橋重建時再拆除。

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