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陸客大縮！「一線金牌導遊」收入不到5位數兼當外送員：政治把我們晾在家

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陸客大縮！「一線導遊」收入不到5位數兼差當外送員：政治因素把我們晾在家。（圖／東森新聞）

▲葉先生現在幾乎沒工作，兼差當外送員。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

陸客限縮後，不少旅行社沒生意，遊覽車駕駛沒團出，連導遊也沒團接，有導遊透露，帶陸客的導遊中接近9成的人收入變得相當不穩定。其中一名「一線金牌導」遊葉先生還有母親、妻小要養，他8月底就開始兼差當外送員，因過去一個月有3到4團，現在兩個月才等到一團，有時根本賺不到五位數。他感嘆，自己變成政治犧牲品，「因為一個政治因素把我們現在都晾在家裡。」

葉先生穿上外套、戴起安全帽，車子發動準備外送，他投入外送工作是逼不得已。他接受《東森新聞》訪問表示，以前是沒時間休息，有時早上送機、下午接機，現在沒工作幾乎都在休息，完全在等消息居多。

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陸客大縮！「一線導遊」收入不到5位數兼差當外送員：政治因素把我們晾在家。（圖／東森新聞）

▲▼葉先生感嘆因政治因素，「沒有辦法去把自己的才能，去幫台灣的門面增加更多的收益。」（圖／東森新聞）

陸客大縮！「一線導遊」收入不到5位數兼差當外送員：政治因素把我們晾在家。（圖／東森新聞）

據了解，葉先生公司有350位導遊，只剩下40人勉強還有團出，僧多粥少，過去一個月有3、4團的工作量，陸客環島團一去就是8天，消費力驚人，一個月收入六位數沒問題；現在兩個月有一團就不錯，收入也瞬間掉到谷底，有時連五位數都不到。

葉先生說，家裡有母親、妻子和三個小孩要養，他們是政治犧牲品，「我們也是靠自己的兩隻手發揮我們的所學所長，但是到最後卻是因為一個政治因素，把我們現在都晾在家裡，沒有辦法去把自己的才能，去幫台灣的門面增加更多的收益。」

其實葉先生算是旅行社內的「一線金牌導遊」，過去帶團評價好也夠資歷，慶幸自己累積的經驗，讓他還帶得到團；因現在團少了，當然就先從三線導遊開始沒工作。他說，看客人的評價，再加上你實際對公司製造的收益，還有你被投訴的狀態，來分為「一線」、「二線」和「三線」。

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▼陸客大縮減，旅遊業喊苦。（圖／東森新聞）

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