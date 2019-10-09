電子煙毒入校園！高一生午休躲教室後門偷抽　公車上也來一口

▲董氏基金會曾接獲家長投訴，指出某高校高一學生利用午休時間抽電子煙。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

國高中生才開學，國內外青少年吸電子煙成災的消息，如野草般蔓延開來。國內董氏基金會指出，8月31日開學第一天，就接獲北部一間明星高中教官的電話，透過校園監視器找到至少5組新生聚在一起吸食電子煙。

新北市一名客運公司司機反映，有2名高中生在公車裡抽電子煙，一名中年乘客怒斥「你們在做什麼！」高中生隨即放進口袋，裝作沒事。一位陳姓家長更直擊，送女兒到市區一所高中上學時，校門口就看到學生吸電子煙。

南韓開放成人使用電子煙，因此許多藝人都是愛好者，這樣的習慣成為流行指標後，讓更多青少年想要接觸電子煙。「電子煙是一個概括名詞，其中分為加熱菸與霧化器型態的加味煙。」台南安南醫院家醫科醫師蔡忠紘說，前者是含有尼古丁的菸品，與傳統香菸差別之處，僅在於使用電子加熱的方式，而非傳統的燃燒，所以是透過菸害防制法管理。

▲台北市街頭，隨處可見電子煙店。

後者霧化器形式的加味煙目前則無法可管，因為號稱沒有尼古丁、焦油，所以並不屬於菸害防制法的管制範圍，但實際上這類電子煙可以自行搭配各種成分配方，如果想加入尼古丁，當然也不是問題，食藥署曾對市面上這類電子煙進行調查，發現近八成皆含有尼古丁。

「我們到校園戒菸班時，就能明顯感覺到電子煙的流行，國中已經相當普遍，甚至國小校園也出現。」蔡忠紘說，這些小朋友大多是電子煙、香菸合併使用，成年人當然可以為吸菸的決定負責，但對於這些未成年青少年來說，吸菸則更像是一種被迫的選擇，因為是受到大環境的影響。

《周刊王》呼籲，吸食電子煙有礙身心健康

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