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淫魔製片偏愛中國女「會保密」　助理遭壓床性騷忍20年...兩度想輕生

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▲▼好萊塢製片哈維溫斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

▲爆出性騷擾、性侵多名女星的好萊塢製片哈維溫斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

好萊塢製片溫斯坦（Harvey Weinstein）2年前被控性侵、性騷擾多名女星，掀起了全球的「 #metoo」運動，如今再有受害者站出來發聲。他的華裔前助理羅溫娜邱（Rowena Chiu）投書《紐約時報》指出，溫斯坦曾說自己偏好「中國女孩」，因為更懂得「守住秘密」。

羅溫娜在《紐約時報》的社論撰文表示，1998年，她剛剛從牛津大學畢業，進入大製片溫斯坦的公司「Miramax」擔任助理，在面試的時候，未來同事告訴她，溫斯坦有常做出「不當舉動」的臭名，但她自認可以妥善處理，一切都沒問題。

工作一年多後，她逐漸了解到溫斯坦是用「蘿蔔與鞭子」在管理下屬，順其意者就能夠升官，反之則可能永遠無法在電影產業工作。隨後在參加威尼斯電影節時，她與溫斯坦約好一同討論劇本，沒想到對方開始伸出狼爪，要求幫忙按摩和一起洗澡，甚至直接把羅溫娜推倒在床上。

回憶起當晚，羅溫娜提到，她穿了兩件褲子防身，想先脫下一件讓對方開心，但溫斯坦仍然直接脫下她另一件褲子，「我非常害怕，接下來內褲就會被脫了，溫斯坦淡定的說『拜託喔，很快就會結束了』」。在差點就要被性侵之際，她找到藉口離開房間，「溫斯坦可能認為，還有其他夜晚可以下手，覺得『欲擒故縱』的感覺很好玩」。

▲金牌製片人哈維溫斯坦(中)走進紐約第一分局，向警方自首。(圖／達志影像／美聯社)

▲溫斯坦惡名昭彰，業界早就盛傳。(圖／達志影像／美聯社)

羅溫娜表示，做為一個華人，從小就被教導要對長輩有禮，不能隨便站出來發聲，因此她根本就不敢說出來，只能私下找人哭訴。在同事柏金斯（Zelda Perkins）的幫忙下，兩人鼓起勇氣舉報，但隨之而來的是各方面金錢、職位、權力的威脅壓迫，沒有人願意聽兩名異國女子說話，即使請了律師，也不敵溫斯坦砸錢請的律師團，甚至在協商過程中，明明是「受害者」的兩人還被關在警局長達12小時。

在幾周的壓力後，她決定接受12.5萬英鎊（約台幣485萬）的和解金，並同意對此事永遠保持沉默，但心靈卻留下極大創傷。為了不再想起此事，她與柏金斯決定不連絡，直到20年後才重新找回當年的好友。除此之外，她也找不到工作，身心俱疲，甚至兩度試圖自殺。

她獨自承受了這個祕密將近20年，不敢跟家人朋友甚至老公提起，也不斷躲避問題。2017年，溫斯坦的多年罪行終於被紐時記者卡托爾（Jodi Kantor）以及杜海（Megan Twohey）揭發，掀起了全球性的#MeToo運動，當時卡托爾也曾經來找羅溫娜，「但我還是很害怕，拒絕她的邀請，我甚至不敢在臉書上分享一個簡單的#MeToo標籤」。

隔年，羅溫娜看到大學教授福德（Christine Blasey Ford）勇敢地站出來指控大法官候選人卡瓦那（Brett Kavanaugh），又與其他溫斯坦的受害者談話之後，才決定公開自己的故事，「我讓我的聲音，一個亞洲女性助理的聲音，被全世界聽到了，這對我來說非常重要，也希望能有更多有色人種的聲音被聽見」。

▼大學教授福德勇敢出面作證，激勵了羅溫娜。（圖／路透）

▲▼卡瓦納性醜聞聽證會，女控方福特（Christine Blasey Ford）出面作證。（圖／路透）

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