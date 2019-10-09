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社會 社會焦點 保障人權

妻子宮破裂、兒子臉色發黑亡　蘆洲父11點淚問：為何後果要我承擔

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記者黃翊婷／綜合報導

新北市蘆洲區某診所上月底爆出醫療糾紛，34歲陳姓孕婦在接生期間子宮破裂，不僅自己生命垂危，好不容易生出來的男嬰也臉色發黑，最後送醫不治。男嬰的李姓父親9日凌晨0時許在臉書PO出一篇824字的長文，除了對診所提出11個問題外，最後也發表5點聲明，勸大家以後如果要生產，最好還是去大醫院，「其他事項我暫時不公開，保留法律追溯權。」

▲▼蘆洲婦產科診所被撒冥紙抗議。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲李姓夫妻的家屬和替他們抱不平的網友前往診所門口撒冥紙。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

李父提到，妻子（陳女）是在上月23日晚間10時30分進入診所的待產室，隔天中午他被允許進入產房一次，沒想到1個小時後就被告知妻子子宮破裂，生產有危險，隨即就被請了出來，而醫師緊急將自然產改為剖腹產，透過手術將寶寶救出，無奈孩子臉色發黑，一度失去生命跡象，送往新光醫院急救仍宣告不治，送往馬偕醫院急救的妻子情況也不太樂觀。

由於事件發生之後家屬找不到動刀的黃姓醫師，診所的潘姓院長也未現身溝通，只有兩名護理師在場協助，甚至要求支付救護車的費用，這才點燃家屬的怒火，氣得在9月24日晚間10時許前往診所門口撒冥紙抗議。

李父今日（9日）凌晨在臉書PO文闡述這些日子以來的心情，他難過地說，小兒子過世，妻子醫療費用8萬多元，孩子的急救費用3萬多元，還要負擔喪葬費用，這些全都是由他出錢，診所方面從事發到現在只打過一通電話，問他有沒有吃飯、睡覺，還未經允許跑到醫院騷擾妻子，甚至在記者會上胡言亂語。

李父在文章中提出11個問題，希望診所能給出合理的解釋，包含造成孕婦子宮破裂以及嬰兒死亡的原因、為何捨近求遠將孕婦和寶寶送往不同的醫院、為何把部分病例帶走、為何產前沒有做超音波、為何會知道妻子的病房在哪、為何診所還可以繼續營業等等，而這一句「為何這些後果都要我自己承擔？」讓親友們看了十分心疼。

▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▼▲上圖為李父與小兒子最後的合影。下圖為李父哭著對媒體訴說事情經過。

▲▼小孩父親控訴蘆洲艾利升診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

李父也在最後5點聲明中強調，自己並不是流氓，當天在診所撒冥紙的人群有他的親人，有些則是為他抱不平的鄉民，妻子第一胎是自然產，第二胎也選擇同樣的方式，「她一直都是健康的母體，也沒有任何子宮問題」，其他的事情目前暫時不想公開，後續會保留法律追溯權，「拜託不要再有更多受難的家屬了，生產建議去大醫院，急救設備很重要。」

其實，在事發之後診所的潘姓院長曾向媒體表示，子宮破裂加上大量出血，隨時都有可能威脅到孕婦的生命，執刀的黃姓醫師經過專業判斷，立即改為剖腹產將嬰兒取出，盡可能保住陳女的子宮和生育能力，隨後將母子倆送醫搶救，這起醫療意外不能完全苛責醫師，醫師面臨緊急狀況沒有太多時間思考，第一時間都是考慮如何保住孕婦的性命，至於救護車等相關費用，診所方面會全部吸收。

不過，目前家屬以及診所方面的說法仍有許多出入，網友們對於這起醫療糾紛也有正反不同的評論。但孩子離開已成事實，網友們也紛紛在李父的PO文底下留言鼓勵他，「加油！好好照顧自己和家人」、「有需要幫忙一定過去挺你」。

▼李父提出的11個問題和5點聲明。（圖／翻攝自當事人Facebook）

蘆洲醫療糾紛，父親臉書提11點質問和5點聲明。（圖／翻攝自當事人Facebook）

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