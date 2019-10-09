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歌王被下毒！馬偕看護毒害迷昏　7月才露面…今成「白髮稀疏」鼻插管躺床

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圖、文／周刊王

唱紅「媽媽請妳也保重」的「國寶歌王」文夏，雖已高齡92歲但一直精力充沛，仍四處跑攤。中秋節他因感冒住進台北馬偕醫院，竟遭想偷懶的惡質男看護「餵毒」而昏迷多日，其妻文香證實，醫院後來替老公驗尿，竟發現尿液中含有「不是醫生處方、疑似大麻成分」的管制藥品，目前已報警處理。

▲▼歌王被下毒。（圖／周刊王提供）

▲爆發疑似下藥事件後，文夏虛弱地說自己「很疲勞」，外貌也較數月前蒼老不少，狀況讓人心疼。（圖／周刊王提供，下同）

本刊日前探視文夏，發現他突然變得相當委靡，不僅白髮稀疏、雙眼茫然，甚至出現失憶跡象，和7月才公開露面、新北市府辦的1場公益演唱會判若二人，當時他能中氣十足和老婆合唱經典名曲，而且精神抖擻、幽默不輸年輕人，沒想到遭「毒害」後，健康卻迅速惡化到讓人心疼。

台北市警局表示，文夏家屬懷疑是在馬偕住院時，透過友人介紹來的一名陳姓男看護下的「毒」手，目前暫以「傷害罪」對陳男提告。不過，提告至今已超過半個月，警方仍未傳訊陳男。

▲▼歌王被下毒。（圖／周刊王提供）

▲文香氣憤地說，老公文夏在馬偕住院時遭不肖看護「下毒」，她已正式報警提告。

警方目前正進行更詳細的化驗，盼結果出爐後，能報請檢察官指揮，進行擴大偵辦，不排除對涉案的個人、團體展開搜索或拘提，甚至再「刨根」找出毒品源頭供應者，以杜絕這些沒良知的嫌犯再對其他患者下手。

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