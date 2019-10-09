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川普政府力阻駐歐盟大使出席作證　眾院民主黨發傳票施壓共和黨「神秘金主」　　

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▲▼美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）爽約作證，將被眾院民主黨委員會傳喚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著「通烏門」延燒，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）突然成為川普政府和眾議院間的熱點。川普政府週二（8日）力阻桑德蘭出席眾議員委員會作證，使得民主黨員對桑德蘭的興趣大增，誓言施壓他供出川普和澤倫斯基的電話內容，以及政府凍結對烏克蘭援助內幕。

根據CNN、BBC報導，桑德蘭原本預定針對川普的彈劾調查案到眾議院進行閉門作證，但在川普政府的阻撓下未能成行。3名民主黨委員會主席在8日稍晚表示，他們將會對桑德蘭發出傳票，要求他出席作證和相關文件。

▲周三在跟芬蘭總統舉行的聯合記者會上，川普當場飆罵「路透社」記者。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與桑德蘭關係匪淺。（圖／達志影像／美聯社）

桑德蘭在2018年7月29日受命成為美國駐歐盟大使之前，曾在全美擁有19間分館的「普羅旺斯豪華酒店」集團（Provenance Hotel）擔任執行長。2016年大選期間，經常向共和黨各候選人提供政治獻金的桑德蘭，也在川普封鎖獻金名單後，開始捐錢資助川普競選；然而在川普口無遮攔之下，以及捐獻人名單曝光後，桑德蘭決定疏遠和川普的距離。

桑德蘭的發言人表示，當時桑德蘭並沒有主持或參加任何川普在西雅圖或波特蘭的競選募款會；普羅旺斯酒店發言人布斯卡（Kate Buska）表示，川普先前的發言已經表明了他和桑德蘭的立場不同，「桑德蘭先生一直以來都有出錢資助共和黨候選人競選總統」，不過川普善變的立場和待人處事的態度，「與桑德斯在各方面的價值觀和信仰差太多了」，才會讓桑德斯無法支持川普。

桑德蘭的律師羅斯金（Robert Luskin）在一項聲明中表示，桑德蘭願意盡快出席協助委員會進行調查，「桑德蘭大使強烈地相信，他的所作所為都是以美國的利益為優先，對於委員會將要提出的問題，他也做好充足準備。」

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