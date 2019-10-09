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NBA挺港推文延燒　美參院共和黨領袖發推：學學香港人

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▲▼ 參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）希望NBA挺直腰桿。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

對於火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)的推特挺港風波，NBA的處理態度已經引起多名美國國會議員的反彈；參議員共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也發文相勸，希望NBA能學學香港人的勇氣，不要把金錢置於言論自由和人權之上。

麥康諾週二（8日）在推特上表示，香港人民不把金錢擺在第一，而是冒著極大的風險捍衛他們的言論自由、人權和自治權利，「我希望NBA能夠學學他們的勇氣，不要為了利益拋棄那些價值，踐踏他們（香港人）的底線。」

▲火箭總管莫雷將獲得續約。 (圖／達志影像／美聯社)

▲火箭總管莫雷發推挺港被砲轟。 (圖／達志影像／美聯社)

麥康諾的推文吸引了正反兩面留言，許多人紛紛寫下支持香港的言論，也為NBA折腰感到恥辱，「香港正面臨一場異常艱困的戰鬥，NBA卻選擇雙膝跪下」；不過也有為數不少的人強調問題最大的不是NBA，「你認真嗎？總統（川普）都已經說了會在香港議題讓步給中國，你卻在這邊攻擊NBA？」

莫雷發推「挺香港爭取自由」後引爆中國反彈巨浪，火箭隊高層立刻「下架」莫雷推文，撇清莫雷與火箭隊之間的立場，並為了廣大「中國朋友」的感情而道歉。中國一開始只抵制火箭隊，後來擴大延燒到整個NBA都遭殃；央視、騰訊8日正式宣布暫停播放所有NBA季前熱身賽，企圖挾龐大利益迫使NBA妥協。

▲▼席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲席爾瓦表示會依照原行程前往上海。（圖／達志影像／美聯社）

NBA主席席爾瓦(Adam Silver)再親上火線強調，無法控制也不會限制聯盟成員的發言權，「不會因莫雷行駛個人言論自由的作法道歉」！席爾瓦也堅定表態，9日會飛往上海，繼續按原計畫出席10日湖人對抗籃網的熱身賽，希望到時能與中方「合適的官員」見面。

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