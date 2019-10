NBA挺港推文延燒　美參院共和黨領袖發推：學學香港人

▲參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)希望NBA挺直腰桿。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

對於火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)的推特挺港風波,NBA的處理態度已經引起多名美國國會議員的反彈;參議員共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也發文相勸,希望NBA能學學香港人的勇氣,不要把金錢置於言論自由和人權之上。

麥康諾週二(8日)在推特上表示,香港人民不把金錢擺在第一,而是冒著極大的風險捍衛他們的言論自由、人權和自治權利,「我希望NBA能夠學學他們的勇氣,不要為了利益拋棄那些價值,踐踏他們(香港人)的底線。」

▲火箭總管莫雷發推挺港被砲轟。 (圖/達志影像/美聯社)

麥康諾的推文吸引了正反兩面留言,許多人紛紛寫下支持香港的言論,也為NBA折腰感到恥辱,「香港正面臨一場異常艱困的戰鬥,NBA卻選擇雙膝跪下」;不過也有為數不少的人強調問題最大的不是NBA,「你認真嗎?總統(川普)都已經說了會在香港議題讓步給中國,你卻在這邊攻擊NBA?」

莫雷發推「挺香港爭取自由」後引爆中國反彈巨浪,火箭隊高層立刻「下架」莫雷推文,撇清莫雷與火箭隊之間的立場,並為了廣大「中國朋友」的感情而道歉。中國一開始只抵制火箭隊,後來擴大延燒到整個NBA都遭殃;央視、騰訊8日正式宣布暫停播放所有NBA季前熱身賽,企圖挾龐大利益迫使NBA妥協。

▲席爾瓦表示會依照原行程前往上海。(圖/達志影像/美聯社)

NBA主席席爾瓦(Adam Silver)再親上火線強調,無法控制也不會限制聯盟成員的發言權,「不會因莫雷行駛個人言論自由的作法道歉」!席爾瓦也堅定表態,9日會飛往上海,繼續按原計畫出席10日湖人對抗籃網的熱身賽,希望到時能與中方「合適的官員」見面。

The people of Hong Kong have risked much more than money to defend their freedom of expression, human rights, and autonomy. I hope the @NBA can learn from that courage and not abandon those values for the sake of their bottom line.