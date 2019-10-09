「蔡英文將贏韓國瑜125萬票還是最大黨」　沈富雄預言選戰2關鍵：不在乎爛了

▲總統蔡英文尋求連任，對上高雄市長韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

前立委沈富雄預估總統蔡英文將會連任，且大贏國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜125萬票；他也分析國會立委席次，民進黨依舊是第一大黨，台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨則擠下時代力量，躍居第三大黨。對於有網友提問，他提出這次選戰的兩個關鍵點，「就不在乎『爛』了。」

沈富雄8日在臉書說，距離投票日還有94天，「just for fun」，他預測總統大選部分，蔡英文贏韓國瑜125萬票；國會大選部分，民進黨56席、國民黨48席、台灣民眾黨7席、時代力量2席。

對此，有網友留言，「執政得那麼爛，還會連任我也是醉了」；沈富雄回「韓與反中，就不在乎『爛』了。」還有人認為，時代力量應該有5席上下；沈回「時代力量的區域立委沒了，專靠不分區立委5席需有12%的政黨票，這一次難了。」

也有人說，「現在大老也謹慎起來了，強調just for fun。如果是按現在的民調來看，那這結果應是無誤，至於96天後？誰知道。」沈富雄說，「我明明說just for fun，是各位太認真了。」

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▼沈富雄分析最新大選情勢。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▼沈富雄臉書發文。（圖／翻攝沈富雄臉書）