韓國瑜國慶1500字講稿曝光！　「兩岸和平交流才是最大利益」

▲韓國瑜10日會在高雄參加升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜預計會出席國慶日上午的升旗典禮，而他長達1500字的演講稿提早在9日曝光，內容除了細數中華民國建國的種種，還提到兩岸和平交流才是中華民國的最大利益，希望兩岸人民能在平等互惠的前提下共榮，不要每到選舉就被「亡國感」綁架。

韓國瑜在國慶日當天會先在高雄參加上午的升旗典禮，下午則由妻子李佳芬北上出席國民黨的國慶活動；據了解，韓國瑜的百日競選行程將在國慶連假結束後正式起跑，到時也會與國民黨主席吳敦義合體，前往各縣市按照既定步驟展開拜票。

▲韓國瑜將在國慶連假之後，展開一連串的拜票行程。

而韓國瑜在國慶升旗典禮上的講稿也在9日提前曝光，根據《中國時報》報導，這份講稿長達1500字，韓國瑜全篇唸完大概需要10到15分鐘，內容細數中華民國建國的各個階段，包含推翻帝制、軍閥混戰等，後來又經歷美麗島事件、解嚴，這是許多革命烈士犧牲生命換來的結果，同時也凸顯出和平、穩定發展的可貴，這是國人們應該重視的部分。

此外，韓國瑜的講稿中也提到兩岸關係，他認為，維護台海和平、兩岸人民平等交流，對中華民國來說才是最大的利益，同時也是最高的指導原則。

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