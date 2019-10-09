韓國瑜16日起請假！展開22縣市「平民土地之旅」　全國競總預計11／9成立

▲韓國瑜8日說，「我們必須開大門走大路，勇敢走出去！」（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜何時開始請假專心選總統，引起各界關切。據了解，韓將於16日起請假，走透全台22縣市，展開「平民土地之旅」，且他的全國競選總部地點落在高雄市，預定11月9日成立。韓也呼籲，2020年1月11日要靠神聖選票來改變台灣，希望大家不論是對總統或立委都能夠全力支持。

距離2020總統大選倒數95天，中華民國工商建設研究會8日在台北福華大飯店，舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，國民黨主席吳敦義、韓國瑜皆到場參與。

韓國瑜致詞時提到，東協正式邀請澳洲、紐西蘭、中國大陸、南韓加入，總共16個國家加入關稅同盟，「台灣沒辦法加進去，再往下一步，台灣就跟北韓一樣了！整個被鎖住了！我們能不擔心嗎？所以我們必須突破現狀，未來台灣只有兩個字『開放』。」

▲▼「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」8日成立，吳敦義、韓國瑜皆到場參與。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜指出，只要在國家安全沒有威脅之下，「我們必須開大門走大路，勇敢走出去」，而且不能再等了，一天都不能等待，「我們的未來就在你我台灣同胞手上！」他呼籲，2020年1月11日要靠神聖選票來改變台灣，希望大家不論是對總統或立委都能夠全力支持。

《聯合報》報導，韓國瑜預計16日起請假，要走透透全台22縣市，展開「平民土地之旅」，而他請假期間，職務將由副市長葉匡時暫代。而韓全國競選總部預計11月9日成立，地點則在自己的地盤高雄，競選總部主委期盼由吳敦義出任。

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