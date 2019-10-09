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郭董出脫面板廠！廣州廠近百億欠款爭議　鴻海72小時滅火內幕

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圖、文／鏡週刊

週一（10月7日），廣州10.5代面板廠（超視堺國際科技廣州有限公司）的大股東堺工廠發聲明，表示關於近百億元的欠款爭議，針對台灣供應商將完全依照當初的採購合約條件，履行付款作業。本刊調查，上週一欠款的消息見報後，鴻海高層緊急出面滅火，借用群創竹南廠會議室，在72小時內跟供應商協商取得共識。由於面板景氣凜冽，就連家大業大的鴻海集團也出現狀況，對於總產值超過1.35兆元，帶動台灣就業人口逾10萬人的面板業前景令人憂心。

▲▼郭董出脫面板廠。（圖／鏡週刊提供）

▲鴻海集團轉投資的廣州10.5代面板廠（超視堺國際科技公司）上週一（9月30日）驚爆欠款爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

週一，日本堺工廠副社長谷口英男發出聲明，表示在大陸投資的廣州10.5代廠，因量產時程延後的貨款已和供應商達成共識，其中，針對台灣供應商將完全依照當初的採購合約條件，履行付款作業。喧騰一時的欠款風波看似落幕，本刊調查，其實是鴻海集團啟動危機處理，在72小時內緊急滅火。

上週三（10月2日），群創光電竹南廠區來了一群意料之外的客人，並且神祕地在一間會議室開會，這場閉門會議氣氛詭異，根據本刊獨家掌握的消息，主持會議的並非群創高層，而是鴻海集團採購主管、榮創光電董事長方榮熙，與會的則是面板設備商負責人。

▲▼郭董出脫面板廠。（圖／鏡週刊提供）

▲群創舉行閉門會議氣氛詭異，因主持會議的並非群創高層，而是鴻海集團採購主管、榮創光電董事長方榮熙，與會的則是面板設備商負責人。

「他們（設備商）是來要錢的。」知情人士對本刊爆料，這場會議肇因鴻海集團轉投資的廣州廠（超視堺）因面板景氣不好，延遲9月底量產的計畫，導致設備商拿不到貨款。

超視堺通知廠商付款金額要扣6％，第二期量產交期展延2年，付款金額更要扣12％，估計台商未付貨款有84億元，包括漢唐、帆宣、盟立、志聖等公司，業者急得串連台灣電子設備協會（TEEIA）召開會議。消息曝光後，鴻海集團為避免爭議擴大，立刻啟動危機處理。

▲▼郭董出脫面板廠。（圖／鏡週刊提供）

▲鴻海集團採購主管、榮創光電董事長方榮熙，在群創這間會議室和設備商協商欠款。

根據了解，鴻海集團釋出善意，因此協商還算順利，「方榮熙表達願意付款。第2期尚未裝機的部分也可依照合約裝機，不用放在倉庫負擔巨額租金，因此，當天就有部分廠商與方榮熙達成協議。」知情人士透露，當天算是「會前會」，最後的協議要等設備商再與夏普社長戴正吳開會後才能確定。

針對郭台銘出脫廣州廠大股東日本堺工廠（SDP）股權，時間點過於巧合，外界質疑郭董可能是用選總統的煙幕彈，掩護出脫廣州廠。對此，永齡慈善基金會執行長劉宥彤回應表示，SDP和廣州廠在6月就已經出脫，郭董退選和處分投資案是沒有關係的兩件事情，至於SDP究竟賣了多少錢？交易對象是誰？劉宥彤則表示這是商業機密，無法透露。

劉宥彤說，參與初選期間，外界把矛頭指向郭台銘在大陸投資事業龐大，一旦當選可能會出賣台灣利益，為了避免外界質疑郭董個人在中國投資的金額太大，他（郭董）才會決定賣掉SDP和廣州廠的投資。

▲▼郭董出脫面板廠。（圖／鏡週刊提供）

▲郭台銘賣掉廣州廠的決定，讓外界懷疑，郭董選總統究竟是玩真的，還是透過選總統的煙幕彈，掩護出脫廣州廠的燙手山芋。

值得注意的是，當時外界傳出，廣州廠的賣價高達88億美元，郭董在短時間內如何能找到這麼有錢的買家接手？劉宥彤僅以商業機密為由未提供答案。

對於榮創董事長方榮熙，上週向群創借場地協助廣州廠與設備商開協調會一事，鴻海則回應表示：「一，所謂SDP借群創開會協調一事，與本公司無關，所以公司毫無所悉；二，方榮熙先生並非鴻海公司員工，當然更非所謂的採購主管；三，有關創辦人（郭台銘）出讓SDP股權相關事宜，此為創辦人個人事務，鴻海無法代為發言。」

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