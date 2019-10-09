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美國防官員：美與台合作、提供軍售　加強台灣「嚇阻強敵能力」

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▲海大衛。（圖／翻攝自defense.gov）

▲美國防部印太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）。（圖／翻攝自defense.gov）

記者錢玉紘／綜合報導

美台國防工業會議（The US-Taiwan Defense Industry Conference）在6日至8日於馬里蘭州埃利科特市（Ellicott City）登場，美國防部印太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）8日晚間在會議上發表演說，他提到，美國將會提供台灣足夠的防衛能力，並透過軍售增強台軍隊實力。

《中央社》報導，海大衛先談到台灣明年大選，他認為，台灣選舉能保持自由、公正、不受外國干預，至關重要，因為中共正在建立以規則為基礎的秩序，並朝著形塑有利的威權統治模式、一種日益嚴厲與壓制的秩序發展。

海大衛也批評，北京恐嚇、孤立、脅迫台灣，奪走台灣外交盟邦、透過減少旅遊與轉移投資施加經濟壓力、干預台灣大選破壞民主、透過日益挑釁的軍演與行動，損及印太和平與穩定。中國國家主席習近平在今年一月發表「不放棄對台動武」等威脅談話，這進一步破壞兩岸和平對話基礎，加劇地區動盪。在中共解放軍能力迅速提高之際，處於前線的台灣至關重要。

他在演說中指出，為因應日益嚴重的威脅，美方已經透過提供國防項目與服務協助台灣維持足夠的自我防衛能力。美國政府在台灣關係法框架下，通過價值超過100億美元軍售，這些軍售讓台灣能增強軍隊能力。

不過，現在軍隊比以往更需要在和平與戰爭時期戰力間取得平衡，因此美方尋求與台灣夥伴合作，了解台灣在採購、軍力結構與其他改革方面的下一步計畫。若以「整體防衛構想」（ODC）作為台灣指導方針並為接下來行動提供訊息，則必須確保台灣透過建立不對稱戰爭、部隊保衛與沿海戰鬥的可靠作戰部隊以實現此一平衡。

海大衛指出，美國國防部致力於協助台灣實施ODC戰略，將焦點放在與台灣合作以建立可靠的戰鬥系統，以實現多領域威嚇。包括高機動性的海防巡航飛彈、短程防空、小型快速攻擊艦等，都能適用台灣的地理環境與島嶼防務任務。這類系統的操作與維護成本更為低廉。

而對於國防部長嚴德發日前提出要向美國爭取採購M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，海大衛僅表示，在通知國錢，不會對特定軍售發表評論。

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