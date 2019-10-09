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連家小公主大肚直擊！4套時尚孕婦裝一次看　英國老公陪產「根留台灣」

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圖、文／鏡週刊

國民黨榮譽主席連戰的小女兒連詠心去年9月遠嫁英國，與藝術家雷明思（Marcel）共組家庭，新婚才剛滿1年，2人即將在年底喜迎第一個寶寶。本刊一週內4度直擊在台灣的連詠心挺著大肚趴趴走，目測已7、8個月身孕的她，接連幾天出入連家的一品大廈老家，貼心的老公更是愛相隨，暑假飛回台灣相伴陪待產。

▲▼連詠心好孕到。（圖／翻攝鏡週刊）

▲10月4日11:23，本刊1個禮拜4度直擊，連戰小女兒連詠心挺著大肚趴趴走，目測已有7、8個月身孕。（圖／翻攝鏡週刊，下同） 

10月5日中午時分，本刊直擊，國民黨榮譽主席連戰位於台北市敦化南路的一品大廈住家，一對夫妻正步出大門，儘管打扮隨興，還是很難讓人不把目光放在她的肚皮上，依目測約有7、8個月身孕，這位「準媽媽」正是連戰的小女兒連詠心，陪在身旁的則是英國夫婿雷明思（Marcel）。

本刊直擊，連詠心夫妻倆當天出門，為趕赴忠孝東路的台菜料理餐廳與友人聚餐，用完餐後，下午約2時53分左右，一行人又有說有笑地返回一品大廈，同行的朋友中，恰好有人推著嬰兒車，幾個人不時交談，看起來就像是一場新手爸媽的經驗分享聚會。

▲▼連詠心好孕到。（圖／翻攝鏡週刊）

連戰今年8月底在84歲的壽宴上開心宣布，自己的小女兒連詠心「有喜」了，這名連家第9位小孫子，因爸爸英國籍、媽媽台灣籍，2國在國籍認定上都是「屬人主義」，使連家這名新成員確定可同時擁台、英雙重國籍，未來將有2本護照。

有別於一般人對政治世家嬌生慣養的刻板印象，本刊直擊，連詠心一個禮拜內4度趴趴走「曬肚」，不像其他連家人習慣有隨扈、名車隨行接送，她與老公出入都靠步行、捷運或計程車，即便颱風天出外採買「囤貨」，也全憑2人「雙手牌」一路提回家，作風與婚前一樣。

9月30日下午一時許，就在米塔颱風襲台、台北市政府宣布停班停課當天，本刊直擊連詠心與雷明思2人撐著傘，一前一後步入連家的一品大廈老家。連詠心手上提著2袋飲料、食物，老公雷明思的右肩則背著一大袋物品，看來是在預先替颱風天備糧，2人抵達一品大廈門口時，連詠心靈機一動拿出手機，以微蹲的姿勢依偎在雷明思身旁，自拍了一張照片。

▲▼連詠心好孕到。（圖／翻攝鏡週刊）

待產的這段日子，連詠心都與老公待在娘家一品大廈養胎，10月2日上午9時17分，連詠心與雷明思再度步出一品大廈，夫妻倆先一起漫步走向東區地下街的入口，再轉搭捷運前往各自的行程。2人才剛踏上通往地下街的手扶梯，雷明思隨即轉頭望向已大腹便便的連詠心，深怕愛妻下手扶梯重心不穩，光是一個小動作，即不難看出他的貼心。

10月4日近中午時分，本刊又再次直擊連詠心一個人步出一品大廈，這天她先緩步走向附近的銀行提款機領錢，再轉往超商購物，身邊少了老公相伴，對照雷明思剛來台時2人形影不離的生活，連詠心似乎也很放心讓老公一個人趴趴走。

▲▼連詠心好孕到。（圖／鏡週刊提供）

▲目測已7、8個月身孕的連詠心，「孕媽咪」穿搭LOOK首度曝光。

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