吹哨人2頁備忘錄曝光！　爆白宮官員聽完川普「通烏門」電話驚：太瘋狂了

▲美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

一名當吹哨人的前情報人員寫下的筆記曝光，一位白宮人士聽完川普7月25日致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的電話內容後，形容那是一通「瘋狂的」、「威脅性的」和「令人非常震驚」的電話。

根據「ABC News」報導，在川普致電澤倫斯基後，這名吹哨人於7月26日寫下長達2頁的備忘錄，載明至少有一名總統特助對於川普的電話內容感到憂心。白宮近日公布一張關於該通電話粗略的副本，內容是川普要求澤倫斯基對他的政敵拜登（Joe Biden）和其兒子杭特（Hunter Biden）進行調查。

▲白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

不過在白宮官方釋出的副本之外，一名吹哨人在和白宮人士交談完後寫下的相關內容更令人驚駭。備忘錄當中寫道，「聽完川、澤電話交談內容的官員明顯感到震驚，而且似乎很想要把這件事情告訴情報局裡的一位同事」；備忘錄當中還提到該名官員描述電話內容很「瘋狂」、「讓人備感威脅」。

吹哨人在備忘錄中寫道，他回到辦公室後盡可能寫下他所聽到的，「有人說他們並沒有再看過該通電話的副本或是手抄筆記，但那名白宮官員告訴我，這些東西確實存在。」

吹哨人提到該名官員明確指出，川普在電話中有提到杭特和其在烏克蘭任職的公司，另外，川普還向澤倫斯基問到「Crowdstrike server」，一個和數位資安有關的團隊，間接揭露握有希拉蕊（Hillary Clinton）大量失蹤電郵的國家其實正是烏克蘭，在美國2016年大選中搞鬼的也是烏克蘭，並非外界強烈懷疑的俄羅斯。

▲川普醜聞案纏身。（圖／路透）

目前白宮尚未對此做出回應，不過川普此前已經數次出面澄清，該通電話重點無關乎政治，而是身為總統的他有必要終結貪腐，「就算那意味著需要要求他國的協助」。在「通烏案」爆發沒多久，川普也解除了吹哨人聽起電話內容的權限，因為他認為那不過都是些二手資訊；然而到了本月7日，吹哨人又更進一步提出一些資訊，根據他的律師所稱，這些新資訊全都是一手的。

吹哨人在備忘錄中寫道，「總統要求澤倫斯基盡快調查拜登，並指出朱利安尼（Rudy Giuliani ，川普私人律師）會到基輔（Kyiv，烏克蘭首都），和他進行更進一步的談話。」