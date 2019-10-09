大雨特報！哈吉貝成「今年最強颱」　吳德榮：首波冷空氣下周影響明顯轉涼

▲哈吉貝的颱風眼清晰可見。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（9日）清晨對宜蘭縣發布「大雨特報」。氣象局預報員王品翔表示，強烈颱風「哈吉貝」目前是今年最強颱風，預估周六（12日）影響日本天氣。氣象專家吳德榮指出，下周一（14日）、下周二（15日）入秋以來第一波稍明顯的大陸冷空氣影響北台灣，北部、東北部明顯轉涼有局部短暫雨。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，8日晚間到今一整天東北風增強，大台北地區和東半部降雨機率比8日增加一些，其他地區為多雲到晴天氣，中南部山區有局部午後雷陣雨；周四到周六東北風稍微減弱，風場吹偏正北風，降雨狀況會稍微緩和，連假期間各地多雲到晴，僅中南部山區和東半部有零星降雨，但不會很大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔說，北部未來一周低溫介於22到23度，但周四、周五有一小股涼空氣下來，低溫降到約20度，至於高溫約30度，有時候到31度；中南部低溫約23、24度、高溫約32度。他提醒，周日起到下周有股明顯東北風增強，北部、東半部轉為有短暫陣雨天氣，雲量偏多。

氣象局觀測，哈吉貝今晨2時中心氣壓920百帕，中心位置在鵝鑾鼻東方2110公里海面上，以每小時16公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒53公尺（即每小時191公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（即每小時234公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑80公里。

▲▼今年最強颱哈吉貝周末直撲日本。（圖／氣象局）

王品翔表示，哈吉貝未來慢慢往西北轉北，周六影響日本，有可能登陸，但是在關東還是關西還要再觀察1、2天；目前它是今年最強颱，但後面若有颱風生成也還有機會。

氣象專家吳德榮「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，入秋以來第一波稍明顯的大陸冷空氣，下周一、下周二影響到北台灣，北部、東北部明顯轉涼有局部短暫雨；花東雲量略增、氣溫略降，有零星降雨的機率；中南部地區仍為晴時多雲、氣溫微幅下降，午後山區亦有零星降雨的機率。

對此，王品翔說，周日起東北風增強，主要是北部高溫比較下降，但夜晚、清晨還有22、23度。

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▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）