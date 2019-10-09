荷蘭眾議院首次通過「支持台灣參與國際組織」！抗中國打壓

▲台灣駐荷代表處在5月舉行「與台灣同行」健走活動。（圖／駐荷處官網）

記者錢玉紘／綜合報導

荷蘭眾議院於當地時間8日表決通過，呼籲荷蘭政府支持台灣參與國際組織，這也是荷蘭眾議院首次聽過類似的動議提案。在台灣外交空間持續被中國打壓之際，這樣的國際支持對台灣來說相當重要，台灣駐荷蘭代表也向荷蘭眾議院表達感謝。



《中央社》報導，駐荷蘭代表處表示，荷蘭眾議院在8日下午以壓倒性票數（初估132票比18票），通過由執政聯盟第2大黨基民黨（CDA）及在野黨政治改革黨（SGP）連署的修正動議案，籲請荷蘭政府參照美國及澳洲等國公開支持台灣作法，在歐盟架構下尋求可行方案，支持台灣參與國際組織及相關事務。這也是荷蘭眾議院第一次全院表決通過動議來支持台灣參與國際組織。

駐荷蘭代表陳欣新第一時間感謝荷蘭眾議院對台灣支持，並期望未來繼續與荷方加強各項國際事務合作。



這個動議由基民黨眾議員、外交事務發言人范赫沃特（Martijn van Helvert）以及政治改革黨眾議員畢蕭（Roelof Bisschop）在今年9月30日眾議院外交委員會共同連署提出，在中國持續打壓台灣外交空間下，荷蘭等理念相近國家對台灣的支持格外重要。

駐荷處指出，今年曾多次投書媒體及致函眾議院外交委員會，也與荷蘭僑社、留學生共同舉辦「與台灣同行」（Walk with Taiwan）健走等活動。而荷蘭台灣鄉親會今年也發起網路連署活動，並向荷蘭眾議院遞交請願書，有效加強荷蘭國會關注台灣現況。