台中外送員「廟會送便當」罵一句開打！20歲陣頭怒揮拳大亂鬥

▲外送員送便當飆髒話，險些釀成廟會大亂鬥。（圖／東森新聞／翻攝自黑色豪門企業）

記者柯沛辰／綜合報導

台中35歲許姓外送員6日晚間送便當到廟會現場，但因人潮擁擠被2名陣頭踩到腳，氣得罵了一句髒話，雙方發生衝突。當時許男被眾人團團包圍，現場爆發推擠，有民眾見狀上前勸架，但許男寡不敵眾被痛毆，最終受傷送醫。事後，警方帶回打人的24歲張姓男子、20歲洪姓男子，訊後依《社會秩序維護法》送辦。

廟會6日晚間在大甲區中山路盛大登場；影片中可見，台上表演者處變不驚，繼續演出，但台下早已打成一片，不僅叫囂聲此起彼落，還有人拿起塑膠椅一陣猛砸。現場民眾見狀，有人抱著孩子趕緊走避，也有人上前勸架，但更多的是陣頭人員圍觀，險些演變成大亂鬥。

▲現場有人拿塑膠椅狂砸，有民眾上前勸架。（圖／東森新聞／翻攝自黑色豪門企業）

警方第一時間接獲民眾報案，立即啟動快打部隊到場制止，並將涉有重嫌的24歲張男、20歲洪男帶回偵辦。但許男被打全身擦傷、撕裂傷，送醫後卻選擇不提告。

大甲派出所副所長張英俊表示，當時被害人是去送便當，因為人太多，推擠間被踩到腳，「可能是跟對方口出惡言，然後就引發肢體衝突」，訊後依《社維法》函送簡易庭審理。

▲大甲派出所副所長張英俊。（圖／東森新聞）