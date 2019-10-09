彰化「神帽之亂」剩1萬頂！順澤宮出大絕招　竟有國慶彩蛋

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彰化「神帽之亂」剩1萬頂！埔鹽順澤宮出絕招　宣布國慶加碼4000頂

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記者柯沛辰、唐詠絮／彰化報導

23歲挪威選手艾登今年9月頭戴宮帽一舉奪下法國尼斯鐵人三項冠軍，讓彰化「埔鹽順澤宮」一夕爆紅。事後，廟方開放各界登記，確定要送出4.1萬頂「冠軍宮帽」，不料民眾至今只領走3萬餘頂，還剩1萬頂無人領取。眼見國慶連假將至，廟方除宣布加碼4千頂「限時領取」，也決定在9日祭出絕招，呼籲民眾最晚月底以前領取，否則視同放棄資格。

順澤宮總幹事陳守欽表示，截至9月15日登記截止，各界一共預約了4萬1千頂，廟方上下總動員，一個月來辛苦支應各界需求，也每天在官網上公告號碼領取的民眾，但卻發不完。

▲埔鹽順澤宮國慶4天連假加碼發放4千頂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲廟方人員近期苦等民眾領帽，至今卻還剩1萬頂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳守欽指出，如今已有3萬多頂被領走，剩下1萬頂卻遲遲等不到人，總不能讓志工一直苦苦守候在廟內，所以只能祭出規定，呼籲已登記索取的民眾利用最近雙十連假盡快來領取，最晚只保留到10月31日，短期內不會再加印。

陳守欽說，當時登記僅開放半個多月，考量到有許多信眾未能及時登記，事後不斷蒞臨廟方參拜，希望能拿到這頂冠軍宮帽，加上信徒陳木村的贊助20萬元，盼廟方加製，因此國慶連假將加碼送出4000頂宮廟。

▲順澤宮發放第一批冠軍帽。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

▲順澤宮發放第一批冠軍帽，現場人潮絡繹不絕。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

根據廟方規定，國慶連假一天送出1000頂，每天上午10:30開始依序排隊領取，一人一頂，領完為止，共計4天，「先前已領取宮帽的大德，盡量把機會讓給其他信眾。」

彰化縣城觀處營運管理科科長楊儒乾表示，為了響應政府補助國旅秋冬遊，縣府已準備好7000頂宮帽，只要在當地登記住房，就能領取一張帽子兌換券，「不計人次，一房一頂冠軍帽」，盼民眾到埔鹽鄉參觀之餘，也順道到順澤宮領帽，帶動周邊觀光。

▲埔鹽順澤宮冠軍帽爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲廟方宣布國慶加碼4000頂，供來不及登記的信眾領取。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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