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節目上遭逼問「是不是討厭韓國瑜？」　趙少康吐真心話

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▲▼節目上遭逼問「是不是討厭韓國瑜？」　趙少康吐真心話。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

▲沈富雄認為，韓國瑜的個人特點是這次選戰的「致命傷」。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨候選人、高雄市長韓國瑜近期民調落後總統蔡英文，前立委沈富雄7日上政論節目分析背後原因，認為韓國瑜最大的「致命傷」是自身的特點，會讓大家覺得「這個人不能當我總統」。話鋒一轉，沈富雄也逼問主持人趙少康，是不是對韓從支持變成討厭？

沈富雄7日上《少康戰情室》分析，韓國瑜之所以民調跌不停，是因為個性一直沒有改，只是大家對他的觀感不一樣，如今聲勢不如從前，所以做什麼都不對。

沈富雄表示，很多支持者提議找女兒韓冰回來救援，但韓國瑜遲疑不決，顯然有2個主要原因，一是「如果我已經輸定了，為什麼要犧牲我女兒呢」，第二個考慮是「我女兒回來，如果沒有當年那種場面，那不是我丟了臉？我女兒也丟臉嗎？」

沈富雄認為，大家討厭民進黨的那些因素依舊存在，「民進黨治國無能，蔡英文的治國無能都還在，但是大家都無所謂了，因為相對於治國無能，那一個人（韓國瑜）的特點，讓我們看到說『他不能當我的總統』，這一點是韓國瑜的致命傷。」

▲▼節目上遭逼問「是不是討厭韓國瑜？」　趙少康吐真心話。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

▲沈富雄笑趙少康「雞婆」，「韓粉把你罵死了」。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

語畢，沈富雄也點名趙少康，「我跟你講，你就是雞婆，因為你在節目講，（韓陣營）應該要使討厭的人變成中立、不討厭，再從中立變成喜歡，但你這個好意，韓粉把你罵死了！」趙少康不以為意，揮了揮手笑回，「韓粉不重要，韓粉不要罵我，一人去拉一票比較重要」。

沈富雄接著說，韓國瑜若自知被大家徹頭徹尾地討厭了，就該知難而退。趙少康回應，如果是從根本上討厭也就罷了，但有些人去年喜歡韓國瑜，現在不喜歡，那是不是有可能再喜歡回去？沈富雄一聽，立刻反問「那你是不是這樣？是由喜歡變成不喜歡？」

趙少康連忙回答，「我沒有不喜歡、我沒有不喜歡…」但沈富雄不斷追問「所以你一樣喜歡？還是喜歡的程度低了一點？有還沒有？」一時讓趙少康有些招架不住，隨後便吐露真心話。

▲▼節目上遭逼問「是不是討厭韓國瑜？」　趙少康吐真心話。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

▲趙少康吐真心話，「我認為那樣對全局最好」。（圖／翻攝自TVBS《少康戰情室》）

趙少康表示，「我沒有不喜歡他，只是我認為韓國瑜好不容易當選高雄市長，如果繼續留在高雄市很好，那如果那時候郭台銘沒有出來，只有韓國瑜能選總統，我們當然會支持，他也有正當性。」

不過，趙少康認為，「後來郭台銘出來了，我們當然覺得雙贏最好，郭台銘選總統，韓國瑜繼續把高雄市政搞好，搞好以後郭台銘年紀也不小了，做了一屆下次給韓國瑜選總統，不是很好嗎？」

他說，每一個人有每個人的選擇和決定，韓要選總統那是他的權利，畢竟初選也贏了，然後郭也退了，「所以我沒有喜歡不喜歡的問題，只是我認為那樣對全局最好，但有人不認同，就這樣而已。」

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