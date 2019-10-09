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楊實秋嗆韓粉「東廠十狗」　選後還要挨「國民黨變國瑜黨」的原子彈

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▲▼楊實秋批韓粉宛如魏忠賢的東廠十狗。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲楊實秋批韓粉宛如魏忠賢的東廠十狗。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

 記者林彥臣／綜合報導

前台北市議員楊實秋在新聞節目《關鍵時刻》上，以明朝的宦官政治來比喻韓國瑜陣營的權力組成，宛如魏忠賢麾下的五虎、五彪、十狗、十孩兒、四十孫，對國民黨而言最糟的情勢並不會在總統大選後就結束，而是選後還要再挨兩顆原子彈。

主持人劉寶傑對楊實秋提問指出，現在包圍在韓國瑜旁邊的，其實都是過去對國民黨沒有感情的，而且很多人對國民黨的批評是完全不放鬆的，結果現在這批人變成了正藍旗、御林軍，這些人為了護衛「殺無赦」，等於這些人是來殺忠臣的。

楊實秋先是感慨表示，曾經跟馬英九共事8年，他的能力可能見仁見智，但是他的操守與私生活方面，韓國瑜是望塵莫及。

楊實秋引用歷史來比喻，中國歷史上最有名的太監，皇帝是萬歲，魏忠賢是九千歲，魏忠賢除了東廠、西廠、內廠之外，「你看現在韓粉像不像」魏忠賢下面還有五虎、五彪、十狗、十孩兒、四十孫，今天韓粉裡有多少就是類似這樣的角色，他們願意當九千歲的狗，當太監的孫子。

楊實秋奉勸韓粉，「你們正在親手摧毀韓國瑜的選情」，國民黨總統參選人親手摧毀國民黨可能重返總統執政之路，韓國瑜的粉絲正親手摧毀韓國瑜唯一可能還有一點的執政機會。

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楊實秋比喻，之前在節目上說國民黨像鐵達尼號，但現在他要更正了，國民黨不是鐵達尼號，而是大和號，韓粉就像這批人很悲壯，但是太淒涼了，鐵達尼號還歡欣鼓舞，在船上開樂隊、開派對還生還了700多人，人類史上最大船難事件是發生在大和號，1945年的最後一場戰役「沖繩島登陸戰」，大和號滿載3000多人，只載單程油料，因為他們知道不可能贏了，啟程後不到24小時喪失空中優勢，就像現在整個輿論完全喪失對韓國瑜的支持，現在韓國瑜的韓粉就是大和號那3000多的個船員，回不來了，他們做最後的掙扎。

楊實秋說，還有更可怕的事情會發生，大和號沉沒之後，國民黨還要挨2顆原子彈，第一顆原子彈以韓國瑜跟韓粉的表現，韓國瑜被罷免的機率很高，第二顆原子彈，就是當國民黨變成國瑜黨的時候，他真的很擔心這個政黨的下場。

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