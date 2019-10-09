預防腸病毒疫情升溫　嘉義縣聯合稽查全面啟動

▲ 防範腸病毒疫情升溫，嘉縣啟動聯合複查。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

針對開學後腸病毒疫情持續升溫，嘉義縣政府8日上午綜合規劃處、教育處、社會局、環保局及衛生局召開「嘉義縣校園腸病毒防治聯合複查啟動儀式」。縣長翁章梁抽出民雄鄉松山國小與溪口鄉溪口國小等2家鄉鎮市學校代表，隨即派出嘉義縣腸病毒聯合稽查小組啟動複查，藉不定期抽、複查的機制，提醒各個學校，落實腸病毒防治的重要性。

▲縣長翁章梁抽出接受檢測學校。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁8日帶領綜合規劃處、教育處、社會局、環保局及衛生局啟動嘉義縣校園腸病毒防治聯合複查，共同宣誓落實「勤洗手」、「要隔離」、「常消毒」、「防重症」、「速就醫」等預防腸病毒5步驟，並戴上橡膠手套，示範將市售含氯5%的漂白水，以1比100的比率倒入清水桶混合稀釋，調配出的簡易消毒水可用抹布來擦拭玩具、門把手及居家環境清潔，呼籲民眾、家長一起加強預防腸病毒傳染。

▲縣長翁章梁示範調配消毒水。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，縣府在開學初期，已經安排衛生所進入校園訪查落實腸病毒防治作為(包括:設備、衛教、環境清消等)。根據學生請病假日誌顯示，開學至10月1日前，停課班級有95班，分別有2所國小與45所幼兒園，相較去年同時期多出90班。未來將會持續宣導腸病毒防範的觀念，強化由家庭到學校、社區腸病毒防治的全面防護網。

翁章梁強調，家長及幼托教機構(幼兒園、托嬰中心、居家保母等)的老師、保母，務必加強個人及幼童手部衛生與環境清消，時常清洗消毒幼童接觸的物品及玩具；在摟抱、餵食幼童前，應以肥皂正確洗手，如有幼童如感染腸病毒，要在家休息避免與其他幼童接觸，造成交叉感染。他也提醒幼托教機構，務必配合「嘉義縣腸病毒通報及停課(托)防疫相關措施規定」辦理。

衛生局提醒，若幼兒園、托嬰中心依規定停課(托)，家庭系統因故無法照顧幼童，家屬可洽居家托育服務中心(電話05-3707043)及衛生福利部社家署托育人員管理資訊管理網網址(https://cwisweb.sfaa.gov.tw/)，依鄉鎮進行媒合，解決幼童托顧無援的困境。此外，衛生局特別將家戶納為腸病毒防護重點，針對2歲以下(106及107世代)幼童家庭，提供家屬有關腸病毒防治及漂白水泡製衛教。