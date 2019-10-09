好市多「5元半熟麵包」傳奇復活！汐止1天完售剩空箱　網推爆：像教X牛排那款

▲好市多5元半熟麵包傳奇復活！汐止一天完售剩空箱。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」，下同）

網搜小組／許力方報導

美式賣場好市多（Costco）又見隱藏版美食！10年前就有老饕曾分享好市多進口的迷你半熟法國麵包，大推烤起來外酥內軟、一顆只要8元，沒想到今年9月開始，半熟麵包又重新上架被推爆，有網友近日發現汐止店有進貨，24入只要139元，也就是一顆只賣5.7元，不到一天就被掃空，讓大票粉絲哀號連連。

9月初，有女客人在好市多意外發現好物，一款看似平凡無奇的「傳奇麵包」半熟迷你麵包（Mini Pains）又重新上架，24入只要145元，也就是一顆只要6元，大讚方便又好吃，CP值超高，還喊話私藏「下次如果買的到，絕對不會與人Share的。」

其實這款麵包是來自法國的知名老牌Menissez，家族生產麵包已有50年歷史，自1980年代開始生產出口冷凍麵包，10年前好市多也曾進口這款半熟法國麵包，當時老饕就曾撰文大推，24入198元、一顆只要8元，打開來是7、8分熟的半熟麵包體，烤10分鐘就能吃到「剛出爐的法國麵包」，外酥內軟、充滿小麥香，不抹醬口感就驚人好吃。

睽違10年，好市多近日又重新上架這款半熟迷你麵包，強調產品非基因改造，為預烤至半熟的麵包，可依個人喜好調整烘烤程度，且價格疑似調降，有網友8日在汐止店赫然發現已經上架，24入要價139元，也就是一顆只要5.75元，但短短一天內就被掃光，晚間打烊前再看，架上空無一物，只剩下乘裝的紙箱散落一地。

傳奇麵包再度颳起旋風，也有北投人回報，7日才在北投店買到，但同樣一天就完售！另外嘉義也有網友稱「買到過一次，從此沒再出現過」，其中有不少老饕大推，烤起來酥脆好吃又便宜，「真的好吃，但很難買」，還有人使用電鍋蒸熟，瞬間變成「加鹽巴的饅頭」，依舊好吃。

不少鐵粉網友感嘆，這款傳奇麵包以前有賣，但突然有一陣子就下架，沒想到「現在又復活了」、「期待好久了」、「這好好吃…好久沒看到這產品了」、「7、8年前出現過一陣子，因為發霉速度快，後來停賣了」、「被下架至少10年了，終於又上架了」，過去半熟麵包分大、小顆不同包裝，口感吃起來像知名教X牛排的餐前麵包。