李正皓嗆韓粉五虎將文山伯「你是什麼咖」　韓國瑜做滿4年都是問號

▲李正皓質疑韓國瑜連高雄市長4年能不能做滿都是問號。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

韓家軍五虎將之一的「文山伯」在政論節目上指出，國民黨奶水盡養馬英九這種咖的言論，讓馬英九辦公室因此發新聞稿駁斥。國民黨草協聯盟發起人李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上，因此怒嗆文山伯「你是什麼咖！」，甚至質疑韓國瑜能不能守住高雄4年都有問題。

主持人劉寶傑提問表示，看到馬辦的新聞稿回應，嚇了一跳「這是馬英九嗎？」用詞非常的凶悍，甚至感覺到「退此一步，即無死所」，馬英九就現在是不是已經被這批人逼得走投無路？

▲韓家軍五虎將之一的前彌陀鄉鄉長張文山，現在是做虱目魚生意的魚販。（圖／翻攝自彌陀港張記虱目魚）



李正皓一發言就開嗆，「我先問文山伯，你是什麼咖？文山伯你幫國民黨立下什麼汗馬功勞？你幫韓國瑜打下高雄，守不守得住1年都不知道！你先守住4年再來跟我說你是個咖！」

李正皓細數馬英九對國民黨的貢獻，在2000年政黨輪替的時候，國民黨是多糟糕的狀況，是馬英九一手救起來，2001年縣市長選舉國民黨輸掉全台灣一半的縣市，2005年馬英九當黨主席國民黨拿14席縣市，2008年立委選舉國民黨大勝，113席立委國民黨拿83席，民進黨拿13席，而且還把總統的位子搶回來了，「這就是馬英九的咖」。

李正皓說，韓國瑜咧？韓國瑜有多厲害？韓國瑜打下高雄市長很讚啊，但是做不做得滿4年限在是問號耶，現在大家都在集結要罷免韓國瑜了，文山伯有辦法幫韓國瑜守得住這4年，如果連這4年都守不住，「抱歉，你不算打下高雄市，你只算路過高雄市而已不是嗎？」

李正皓反問，如果馬英九可以能夠讓國民黨從9席縣市變14席，讓國民黨從在野拿回政權，這樣都不是咖的話，那韓國瑜只是路過高雄的是什麼咖？文山伯要怎麼評價這種咖？

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