　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨性別小孩永遠在廁所外焦慮踱步　一個玩笑成為「每天的地獄」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼廁所，洗手間。（圖／Photo by Tim Mossholder on Unsplash）

▲廁所大多以二元性別來區分，跨性別者或特定族群的需求可能因此被漠視。（示意圖／Photo by Tim Mossholder on Unsplash）

文／李屏瑤
摘自／《台北家族，違章女生

鬼才編劇宮藤官九郎在日劇《歹勢啦青春》寫過一個橋段，班級上有一位跨性別學生，會帶著兔子玩偶上課，學生品學兼優，爸爸還是學校的理事長。老師為了要讓這位父親接納自己的孩子，他以光碟外殼和DVD來解釋跨性別這回事。簡單來說，生理性別是光碟外殼，心理性別是DVD。

人們傾向以貌取人，以外包裝來判斷內容物，大半的時間只看盒子；但裝錯了該怎麼辦？儘管當事人大聲疾呼裝錯了：我明明是《羅馬假期》，怎麼裝到《十二怒漢》的盒子裡！周遭的人多半無法理解，非但沒有理解內容物的誠意，反倒希望盒子能夠包裝得更嚴實，不要有溢出的可能。眾人總習慣對著外包裝說三道四。但你又不是DVD，怎麼知道DVD不知道自己被裝錯了呢？

請繼續往下閱讀...

美國精神醫學學會在2013年出版的《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）中，將用來指涉跨性別的「性別認同障礙」一詞更改為「性別不安」。不安，是因為這個人的性別生理結構與對自己的感受不相稱，標示與內容物不符。他日日夜夜只想把那外殼的標示摳除，摳到頭破血流他人制止也難以停手。

《變身妮可》書裡有個側寫，妮可的媽媽不小心發現，妮可總是在黑暗中洗澡，因為她不想看見那個不屬於自己的身體。
這本書是紀錄，也是reset，不是美少女變身空中旋轉數圈半那樣的華麗出場，儘管最後妮可真的成為一個美少女。那過程裡的荊棘跟血淚，大概數十倍於海軍陸戰隊的天堂路，肉體跟靈魂得一併受摧折，介於海陸之間的兩棲類，才能找到自己的棲身之地。

妮可一家遭遇的首次大型衝突是因為廁所。

妮可每次要去女廁，總有個男同學尾隨，說傷人的話，甚至說如果妮可可以上女廁的話，他也要上。學校為了平息此事，要妮可去上教職員廁所——不是她希望能使用的女廁，也不是男同學覺得她該去的男廁，而是被特別劃分出去的廁所。隔離但平等。看到這裡是否覺得似曾相識？關於上廁所的「專法」。

近似於現代版的孟母三遷，為了讓孩子有性別友善的環境，妮可的父母被迫做出艱難的選擇，他們搬家，重新找學校，讓妮可隱身入學，沒有人知道她是個尚未踏入青春期的跨性別者。她仍在等待下一波評估，好讓她得回原本的身體，而這只是開始。

故事裡有個支線，妮可一家對於廁所一事提出訴訟，中間並不盡如人意。訴訟期拉得很長，有保守的宗教團體介入，在二分法的世界中，許多人只看見一個堅持要上女廁的生理男性，卻沒有人考慮過心理性別。如同曾經有人 「親切地」暗示妮可的父親：一個男孩之所以會變成跨性別者，可能是因為他們太早讓他接觸到洋娃娃。

幸好也有協助的力量加入，讓這家人不那麼孤軍奮戰。妮可是幸運的，有母親的支持，有雙胞胎哥哥的支持，有改變心意站在她這一邊的父親。書中也提及其他不幸的例子，有許多跨性別者在不被體諒之下孤單地選擇了自死，沒有誰曾經站在他那一邊。

▲▼廁所，洗手間。（圖／Photo by Franck V. on Unsplash）
▲《變身妮可》作者小時候每次要去女廁，總有個男同學尾隨，說傷人的話。（示意圖／Photo by Franck V. on Unsplash）

當訴訟走到尾聲，作者找到當初那個男同學，如同其他的男孩，他的生活持續往前，沒有受這件事的牽絆或干擾。那不過是兒時的惡作劇，尾隨一個跨性別孩子上廁所，然後嚇唬捉弄一下對方。對男孩來說不痛不癢的事，卻成了另一個人每日生活的地獄。男孩的祖父甚至鼓勵他這種行為，認為男生就要有男生的樣子——大人原本可以制止的小小惡行，卻被更大的惡意煽風點火，才會一路延燒至難以收拾。

可能無論哪個國家或城市，始終存在這樣的一間廁所，焦急的孩子在外頭來回踱步。

我想起擔任諮商師的朋友，她帶國中男生班，談起性別議題，台下的孩子總嬉笑不止。有堂課她放了「玫瑰少年」葉永鋕的紀錄片，討論提及當時包含校方、社會在內的共犯結構，過程中她發現孩子們似乎有點嚇到了，他們沒想過這些順口的玩笑、隨意的捉弄，會造成這麼可怕的後果。

甚至有些班級就存在性別氣質較細膩的男孩，討論氣氛就更為凝重了。最後，她讓這些孩子寫一封信給跟他們同齡的葉永鋕。有些孩子會繼續成長，有一些會青春永駐。我不知道那些孩子們當下是什麼感覺，但我相信，下次在玩笑話脫口而出之前，他們會更謹慎一些。

性別是個申論題嗎？科學逐步揭露性別的複雜性，性別的定義漸漸被擴張，若生理性別是選擇題（而且不只二選一），心靈的性別則更需要漫長的時間以論述。好比你該如何向別人定義你自己？你都知道的，但很難說明。如同某場活動中有人問妮可的雙胞胎哥哥喬拿斯（Jonas Maines）：「和跨性別妹妹一起長大是什麼感覺？」喬拿斯想了想，無奈地回答：「身邊的小朋友、老師和大人都在問你妹妹是跨性別者的事，但你只能努力用六年級水平的詞彙來解釋。」在探勘的過程中，在尋找詞彙的過程中，走在比較前面的人，只能盡全力排開歧視的海浪了。

一邊讀書，我一邊在網路上搜尋妮可，她現在已經是個很可愛的少女，我看她出席活動的照片，演講的影片。有腳的小美人魚，終於在陸地上快樂地行走。書的最後章節，附上妮可對未來的想法，她計算自己的年紀，等待手術，期待將來可以去參加派對，想拿到演員的學士學位，更後來她寫，要找到一個愛她的人。

書本可以是敲門磚，以一本書開啟感受，只要對於他人生命經驗的共感通道被打開過，世界就不會是原本的扁平模樣了。不要讓他們在黑暗中洗澡，不要讓他們獨自在黑暗中。只有夠理想的世界，才承擔得起一個願意規畫未來的跨性別孩子，或是更多不同的孩子。

▲▼ 李屏瑤《台北家族，違章女生》（圖／麥田出版提供）

★本文摘自麥田出版《台北家族，違章女生》，原文標題為「通往地獄之路是由玩笑鋪成的」。作者李屏瑤，她形容自己像是「大家族裡的違章建築」，以自我剖析成長經歷寫下多篇散文，在網路上形成話題，並集結成書。

「女生要順利長大是非常不容易的，獻給所有非典型、與這世道扞格不入的你；動搖陽剛與陰柔的對立，我們只需要成為自己。」

身分證2開頭的「違章女生」　從被笑男人婆到勇敢撕下性別標籤

體育課的比賽像霸凌　她回憶童年「無聲躲避球」遇見最純粹惡意

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
觀光局國民旅遊組長「搭高鐵途中昏迷過世」　享年53歲
哈吉貝罕見「暴壯」！NASA曝最強颱風照　直撲路徑揭曉
謝忻搭上徐乃麟！阿翔、胡瓜狠切割　密謀復出計畫曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

體育課的比賽像霸凌　她回憶童年「無聲躲避球」遇見最純粹惡意

身分證2開頭的「違章女生」　從被笑男人婆到勇敢撕下性別標籤

大雨特報！哈吉貝成「今年最強颱」　吳德榮：首波冷空氣下周影響明顯轉涼

桃機地勤拖車出包「阿聯酋A380鼻輪受損」　今年內第6起地安事件

跨性別小孩永遠在廁所外焦慮踱步　一個玩笑成為「每天的地獄」

寒露已至！入秋首波冷空氣下探20℃　下周變天降溫「有強降雨訊號」

清法戰爭滬尾之役一觸即發　淡水古蹟博物館推五大主題展館

快訊／觀光局國民旅遊組長　搭高鐵途中突昏迷過世　享年53歲

NASA曝最強颱風照！哈吉貝24小時罕見「暴壯」　日專家：威力不減直撲關東

每天2杯拿鐵花3千！她好奇「咖啡機」會比較省嗎？網友揭真相急喊：別買

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

大雨特報！哈吉貝成「今年最強颱」　吳德榮：首波冷空氣下周影響明顯轉涼

桃機地勤拖車出包「阿聯酋A380鼻輪受損」　今年內第6起地安事件

跨性別小孩永遠在廁所外焦慮踱步　一個玩笑成為「每天的地獄」

寒露已至！入秋首波冷空氣下探20℃　下周變天降溫「有強降雨訊號」

清法戰爭滬尾之役一觸即發　淡水古蹟博物館推五大主題展館

快訊／觀光局國民旅遊組長　搭高鐵途中突昏迷過世　享年53歲

NASA曝最強颱風照！哈吉貝24小時罕見「暴壯」　日專家：威力不減直撲關東

每天2杯拿鐵花3千！她好奇「咖啡機」會比較省嗎？網友揭真相急喊：別買

快訊／天母地標突滅燈！大葉高島屋停電「提前打烊」　網傻眼：周年慶搞啥

快訊／台鐵號誌故障！南港到松山單線行車

陳意涵產後更瘦了！天天做「八肢瑜珈」＋15分鐘呼吸法，練出超平坦小腹

大雨特報！哈吉貝成「今年最強颱」　吳德榮：首波冷空氣下周影響明顯轉涼

荷蘭眾議院首次通過「支持台灣參與國際組織」！抗中國打壓

桃機地勤拖車出包「阿聯酋A380鼻輪受損」　今年內第6起地安事件

美股道瓊大跌313點！美制裁28家中企　中美貿易協商也不樂觀

跨性別小孩永遠在廁所外焦慮踱步　一個玩笑成為「每天的地獄」

台中外送員「廟會送便當」罵一句開打！20歲陣頭怒揮拳大亂鬥

彰化「神帽之亂」剩1萬頂！順澤宮出大絕招　竟有國慶彩蛋

汪被車撞、遭主人槍殺…大難不死　獲救後見到人止不住燦笑

韓國瑜「台灣北韓化」論　《北韓-朝鮮經貿文化情報》7點回應：你根本不懂朝鮮！

未訂位「只有半小時」堅持用餐　醉女耍賴狂吼嗆警...直接上銬

生活熱門新聞

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

哈吉貝罕見暴壯　日專家：威力不減直撲

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

妻想喝珍奶　夫買30元隱藏版！網暴動

咖啡機會比長期外買便宜？網友揭真相

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

Uber Eats折70元神券　叫4單被鎖

老爸曬最貴側背包！網：一台中古車

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友：反而更安心

ATM倒數完秒吸回！他好奇不拿超GG…網罵翻

哈吉貝暴風增強！36年來發展最快猛颱

工讀生多加103元！他霸氣舉動暖炸網友

更多熱門

相關新聞

樂天Kobo支援Dropbox　打造個人雲端書庫

樂天Kobo進軍台灣市場滿3年，持續擴張服務，繼有聲書於台灣上線後，即日起再開放最新軟體版本更新，並針對Kobo Forma帶來全新功能，可與線上儲存服務公司Dropbox的應用程式配合使用，在強化使用體驗下，預估全年用戶人數與業績將較去年成長1倍。

返校外傳上市10天3刷！補完翠華中學謎團

博客來撿到槍　貼文噹「手工花生湯」

童年遇最純粹惡意「無聲躲避球」

他用iPhone 3年「變成GAY」怒告蘋果求償46萬

關鍵字：

李屏瑤違章女生跨性別跨性別者華文作家麥田出版博客來同志出櫃性別平權書訊新書快訊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

邀前男友來婚禮！1封信大逆轉…她被趕出家門

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

大選不到100天　宋楚瑜確定重出江湖了

央視停播NBA　1200億元市場毀了

哈吉貝罕見暴壯　日專家：威力不減直撲

快訊／Sony認了！最新型遊戲主機「正式定名」曝

「海底撈、屋馬燒肉」沙拉大腸桿菌超標

韓舉「密克羅尼西亞女不穿衣」例　讚台商開工廠

IG宣布取消Following追蹤功能

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面