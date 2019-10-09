女生不願嫁到農村？　林美珠與老公共築開心農場23年

▲林美珠下嫁農村，與先生邱崇展以農地農機為背景拍婚紗照。（圖／林美珠提供）

記者翁伊森／嘉義報導

都市與農村風情大不同，不僅工作發展比較多，生活也較便利，選擇嫁到城市或是農村，相信許多女孩們大多選擇往城市跑，不願嫁到鄉下。但嘉義縣布袋鎮崇美農場老闆娘林美珠，講起自己與先生邱崇展的結識與打拼史，讓人不禁覺得愛情與麵包是可以兼得的。

▲林美珠(圖右)與先生邱崇展。（圖／林美珠提供）

過去城市女下嫁農村的話題曾引發關注，就因為農村沒繁華生活，工作也多傳產或是農漁牧業，總讓人覺得嫁到這樣區域無聊、投入這些產業很沒前途，也辛苦。

▲崇美農場林美珠過去不識農務搖身一變為食農講師。（圖／記者翁伊森攝）

而家住台北中和46歲的林美珠卻不這麼認為，她與同就讀聯合工專的先生邱崇展，兩人相識於學校社團，下嫁嘉義布袋農村共組家庭已經23年，婚後的她全心投入夫家農村生活，從原本不識菜名、不會煮飯到現在搖身一變成為地方上有名的食農教育講師，講起農場中的各式樣農作物，嘴角滿是微笑。

▲林美珠與先生邱崇展為求好的稻米品質，以國外募資計畫概念向顧客募款買進現在這台篩米機。（圖／記者翁伊森翻攝）

林美珠說，自己嫁來後跟先生接手夫家農地，10年前開始友善農作，當時參觀農機展，對於新機款篩米機離心撞擊功能可以大幅保有米飯營養、香味深感興趣，卻因實價12萬購入價讓她縮手，但她不放棄，透過網路向長期支持他們農作的顧客喊話希望一起吃好米，兩天不到的時間，讓她順利湊齊貨款將機器買回家，後來也開心的持續與當時支持他的這些「股東」分享原米香的快樂。

林美珠與先生邱崇展現在藉幾分田地輪番種植紅鬚玉米筍、蘋果絲瓜、紅秋葵、晶鑽糙米賺進穩定收入，更甜蜜的由彼此名字中取一字打造「崇美農場」為農業品牌，兩人透過網路銷售同心努力的結晶，近年更以創意體驗導入小旅行，翻轉傳統農業形象，也成為嘉義觀光發展新亮點。