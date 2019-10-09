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安倍賀電烏龍？謝長廷解釋「日本沒說是假的」　網酸爆：跟說退出政壇一樣

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▲▼駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王致凱／綜合報導

台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處鬧「國慶賀電烏龍」，被日本內閣官房副長官岡田直樹直接「打臉」，駐日代表謝長廷則以「日本沒說是假的」解釋。對此，網友紛紛狂酸「硬要凹」、「就跟說退出政壇，沒說不繼續服務一樣」。另外也有網友認為，賀電應是「私人賀電」而非官方賀電，但外館確實太高調了。

福岡分處4日傍晚6時舉行國慶酒會，期間福岡分處主動秀出署名日本正副首相的賀電，賀電中寫道，「由衷祝福中華民國一Ｏ八年國慶酒會盛大舉辦，同時也祝福國運昌隆，與會人士健康幸福」，署名為「內閣總理大臣安倍晉三」。另一封署名副首相麻生太郎的賀電則寫道，「由衷慶祝中華民國一Ｏ八年國慶酒會的舉辦，祈祝兩國友好更深化，與會來賓日益發展」。

由於日本官方一般不會以「中華民國」稱呼台灣，日本內閣官房副長官岡田直樹7日主持記者會時，有陸媒記者提問此事，詢問日本政府對台灣問題的立場是否有改變？

對此，岡田直樹說，安倍晉三並沒有發出該封賀電，而日本政府對於台灣的立場，就如同1972年日中共同聲明所載一樣。另一方面，福岡分處也發出聲明澄清，該封賀電為政壇友人轉交，基於雙方互信，才會在會場螢幕上展示，查證後該賀電並非發自首相府，並未列入官方紀錄，也沒有計入活動新聞稿。

國慶賀電竟然鬧烏龍，外界紛紛批評駐日代表處「偽造賀電」、「假新聞」。有網友留言說，「比遲到魔絕對嚴重百倍」、「乾脆說川普雙十要來台灣祝賀國慶比較快」。外交部則重申，相關發展情形我方與日方均有充分瞭解，並掌握日方立場，台日關係友好，溝通管道順暢，今後將持續發展雙方堅實的夥伴關係。

行政院長蘇貞昌則說，如果日本首相、副首相稱呼我國正式國名，確實是外交上很大的突破，相當重大，也更應嚴謹，受過外交訓練的人員卻這樣就公布確實有不當之處，應該查處。

眾矢之的的駐日經濟文化代表謝長廷8日表示，「他們沒有說賀電是假的，外交很微妙嘛，假的是犯罪行為，他們沒有說賀電是假的，他這個講法什麼意思？就是外交嘛！」他提到，按照體制，福岡分處沒有義務向他報告，但他相信應該有向外交部和國安單位報告此事。

謝長廷8日晚間在東京主持國慶酒會，包括日本台灣交流協會會長大橋光夫、國會議員、友邦國家使節、旅日僑胞在內，日本政經學各界人士共約1700人出席。其中，安倍晉三的母親安倍洋子連續第3年出席，並致詞說期盼未來建立更友好關係。

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▼福岡辦事處日前舉行108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

▲▼福岡的中華民國108年國慶酒會。（圖／台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處網站）

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