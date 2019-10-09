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需求旺季不敵價格走低　南亞科Q3獲利季減逾兩成、三年新低

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▲▼南亞科新春媒體餐敘，總經理李培瑛及經營團隊。（圖／記者周康玉攝）

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

南亞科（2408）昨（8）日公布業績，第3季稅後淨利22.05億元，淨利率14.9%，較上季減少7.2個百分點，每股盈餘為0.72元，較上季0.9元減少25%，是近12季度、三年來新低。

南亞科第3季營業毛利41.37億元，毛利率28%，較上季的34.95%減少6.9個百分點；營業利益22.52億元，營業利益率15.2%，較上季減少7.3個百分點；稅後淨利為22.05億元，淨利率14.9%，較上季減少7.2個百分點；單季每股盈餘為0.72元。

請繼續往下閱讀...

南亞科總經理李培英表示，第3季旺季效應顯現，出貨量上揚、庫存降低，第3季位元銷售量較第2季增加35%，優於預期；將規劃調升全年位元銷售量目標至10-13%，與市場需求成長率相似。

儘管需求增加、帶動第3季銷售量季增約35%，仍不敵南亞科記憶體價格壓力，第3季DRAM平均售價季跌逾10%、約介於11-13%之間，因而壓南亞科第3季低毛利率至28%，季減6.9個百分點，為近七年低點。

從整體市況來看，李培瑛表示，因總體經濟不確定性將持續，預期第4季DRAM供需平穩,價格持平或小幅漲跌。

從各區塊看未來動能，雲端伺服器需求受到終端串流服務、企業用雲服務、AI及網路產業等發展，長期需求增加態勢不變；手機方面，各家推出新機AI及照相功能升級，增加DRAM平均搭載量，加上5G手機銷售量逐年成長，今年DRAM搭載量多為8GB，預期明年將持續成長；PC出貨量短期來看，下半年優於上半年；長期而言，在電視、機上盒、智慧音箱、SSD、遊戲市場及智慧手錶等各應用DRAM需求穩定成長，趨勢向上。
 

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