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台積電市值「7.42兆」超越迪士尼　躍居全球第22名

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▲▼ 台積電股東會，劉德音處女秀 。（圖／記者周康玉攝）

▲ 台積電市值超越迪士尼。（圖／記者周康玉攝）

財經中心／綜合報導

台積電近日股價表現強勁，8日終場收在新台幣286.5元，市值達7兆4290億元，同創歷史新高。據統計，台積電ADR市值2486.7億美元，超越迪士尼與家得寶，躍居全球第22名。

晶圓代工龍頭廠台積電 （2330）因發布7奈米強效版（N7+）製程已量產的利多消息，8日股價以283.5元開出，漲幅近2%，盤中維持高檔284元，漲6元或2%，市值逾7.35兆元，股價與市值皆創歷史新高，這是十月以來第二度以來刷新歷史紀錄。

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7奈米強效版除了提供整體效能的提升，其邏輯密度比7奈米提高15%-20%，同時降低功耗，使其成為業界下一波產品中更受歡迎的製程選擇，台積電亦快速布建產能以滿足多個客戶對於7奈米強效版的需求。

台積電6奈米製程預計明年第1季試產，年底前進入量產；台積電董事長劉德音先前透露，5奈米製程已經準備生產，明年將快速成長，3奈米將是明年研發重心。

法人看好，台積電挾製程技術領先優勢，未來營運成長可期，目前7奈米製程接單滿載，並可望延續至明年上半年，明年又將獨拿蘋果（Apple）與海思5奈米訂單，業績可望持續改寫歷史新高紀錄。

據統計，台積電美國存託憑證（ADR）7日已攀高至47.95美元，搶先改寫歷史新高，市值達2486.7億美元，擴大領先可口可樂（Coca-Cola）的2303.5億美元與英特爾（Intel）的2242.5億美元。

台積電市值還進一步超越迪士尼（Walt Disney）的2358億美元與家得寶（Home Depot）的2483.7億美元，躍居全球第22名，逼近威瑞森（Verizon）的2491.9億美元與羅氏（Roche）的2496.6億美元，若台積電股價持續走強，近日不排除有機會躋身前20名之列。

目全球市值前三名分別是微軟（Microsoft）市值達1.05兆美元；蘋果市值1.03兆美元；亞馬遜（Amazon）市值8570.7億美元。

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