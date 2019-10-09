藝術家畫新竹300年在地風景　「東門城」化身360度VR！

▲新竹市美術館推出年度壓軸大展《重返凝視─黃志超與新竹典藏藝術家群》。（圖／新竹市文化局提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

新竹市美術館推出年度壓軸大展《重返凝視─黃志超與新竹典藏藝術家群》，邀請台灣美術史占一席之地的旅美藝術家黃志超，展出返台後「台灣風光」系列創作，並以新竹迎曦門、城隍廟為主題繪畫新作，是新竹人300年的共同記憶；此外還有9位典藏藝術家群，合力以在地文化及風景為題繪畫。

黃志超與新竹的淵源可回溯至 1960 年代，他在年少時期，與亦師亦友的藝術家席德進屢次造訪新竹，尤常以新竹迎曦門、城隍廟為寫生題材。睽違50年後，他5度重返新竹，實地踏查，再以迎曦門、城隍廟為主題推出新作。

▲藝術家黃志超以新竹迎曦門、城隍廟為主題新作。

新竹市文化局副局長李欣耀表示，東門城和城隍廟在城市發展上，都有重要歷史意義。而新竹市政府近幾年的規劃，常關注新竹的文化歷史紋理，希望讓大家認識在地的脈絡，今年恰逢東門城建成190週年，非常感謝藝術家黃志超多次造訪新竹，加上典藏藝術家群的參展，共同透過本次展覽，讓新竹的地景被更多人看見。

▲展覽展出黃志超旅美返台後「台灣風光」系列創作。

新竹市長林智堅表示，迎曦東門城、城隍廟是新竹市最具代表性的城市地景，是300餘年來新竹人共同的記憶、今日生活的重要場景，亦是藝術家畫筆下的主角，為了讓市民更親近這座地景，市府已啟動東門城改造工程，讓周邊步行空間更寬拓，讓藝術家、民眾在步行時更領略城市的美。

新竹今年也投入典藏室整建，並整飭文化局現有374件典藏品，以東門城為主軸，從文化局及李澤藩美術館的典藏品中精選6件，展開研究及多面向的詮釋與建置，研究成果轉化為學生可吸收的學習教材，再以數位方式複製典藏品在校園巡迴展出，讓學校化身「微形美術館」。

期待動員整個城市的力量，將新竹市化身為一座城市美術館，昐更多藝術家、藝術活動在此交流，新竹市能重返百年前「書畫巢窟」的黃金時代。

▲除了展出黃志超繪畫作品外，亦有由繪畫延伸的立體創作。

此次參與展出的新竹典藏藝術家，還包括：李澤藩、蘇秋東、陳在南、蔣瑞坑、何肇衢、劉去徐、趙小寶、蔡國川、黃銘祝等9人。其中以李澤藩最年長，1907年生於新竹，1983年就被評選為「台灣十大前輩藝術家」，曾以東門城發展一系列作品。

文化局長黃竫蕙表示，此展覽提供觀眾多項凝視的方式，一是梳理台灣以及新竹美術史，並在時間長流中標記出黃志超、新竹重要典藏藝術家的創作歷程與意義，讓觀眾更能掌握藝術家創作時的時空背景，回顧新竹及台灣美術史的脈絡，亦可觀畫的角度欣賞城市地景的歷時性變遷，思索新竹在地文化的核心價值。

其次，展藉由VR（虛擬實境）技術，將黃志超此次創作新作《東門城》作品轉為成360度的VR全景畫面，觀看的同時亦可聆聽藝術家真人語音導覽，形成當代科技與平面畫作間的橋接，賦予繪畫賞析全新想像。

▲展覽藉由VR（虛擬實境）技術，將黃志超新作《東門城》作品轉為360度VR全景畫面，同步可聆聽藝術家真人語音導覽。

策展人張馨之表示，「重返凝視」隱含著旅外藝術家年邁時，重返台灣故土、追憶年少情懷的竹塹城，重新開啟自身創作脈絡與新竹在地的對話。「重返」也意味著跟隨前輩畫家的畫筆及視點，使觀者產生時間的回溯及地域的情感連結。

《重返凝視─黃志超與新竹典藏藝術家群》即日起展至12月29日(日)，期間將舉辦4檔推廣活動，更多活動細節可至「新竹市美術館」粉絲專頁查詢。

▲左起：策展人張馨之、典藏藝術家黃銘祝、新竹市文化局副局長李欣耀、典藏藝術家蔡國川、藝術家霍剛、藝術家黃志超、典藏藝術家趙小寶共同合影。

新竹市美術館

地址：新竹市東區中央路116號

時間：週二～日9:00-17:00（週一休館）

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