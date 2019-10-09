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韓國瑜「台灣北韓化」論　《北韓-朝鮮經貿文化情報》7點回應：你根本不懂朝鮮！

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▲▼ 金正恩視察陽德郡溫泉觀光地區。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩日前視察溫泉觀光地區。（圖／朝中社）

記者王致凱／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜8日批評民進黨「封閉鎖國」政策，並以「快變成北韓」形容。對此，臉書「北韓-朝鮮經貿文化情報」粉絲專頁發文提出「7點回應」，證明北韓並不像外界想像那般封閉，並痛批，「您要選舉爭奪大位也好，要為民服務也好，請不要消費朝鮮，尤其是，你根本不懂朝鮮。」

▼韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜8日北上參加工商建設研究會主辦的「工商界支持韓國瑜競選總統後援會成立大會」，與吳敦義、吳伯雄、洪秀柱及張善政同台。韓國瑜致詞時提到，東協正式邀請澳洲、紐西蘭、中國大陸、南韓加入，總共16個國家加入關稅同盟，「台灣沒辦法加進去，再往下一步，台灣就跟北韓一樣了！整個被鎖住了！我們能不擔心嗎？」

對此，《北韓-朝鮮經貿文化情報》在臉書上說，與台灣相比，朝鮮民主主義人民共和國在全球擁有165個邦交國，也是聯合國的會員國，雖然因發展核武和長程飛彈遭國際制裁，但國務委員長金正恩仍以小博大，與美國總統川普、俄國總統普丁、中國國家主席習近平等領袖一對一會談。

此外朝鮮學童到高中前學雜費全免，青年婚後能獲贈房舍居住，「試問，台灣在這點變得跟朝鮮一樣，好還是不好？」文中最後還提到，雖然朝鮮沒有加入東協，但在東南亞關係良好，幾乎各國都設有領事館，事實上享有遠高於台灣的優惠。

▼平壤市景鳥瞰。（圖／路透社）

▲▼北韓街景,平壤街景,平壤,北韓人民。（圖／路透社）

以下為《北韓-朝鮮經貿文化情報》聲明全文：

《北韓-朝鮮經貿文化情報》 嚴正聲明

致中國國民黨總統候選人韓國瑜先生：

本報自創辦以來，本以提供最真實最即時的朝鮮訊息給台港澳新及各大洲華人區的朋友為己志，端正洗刷帝國主義對於朝鮮的不實消息為任務，促進台朝友好與經貿往來為圭臬，您對於朝鮮不友善的言論，說什麼「再封閉下去，台灣就跟北韓一樣」，本報想問，朝鮮怎麼了？

本報在台灣無特定政治立場，若說有，也只有對朝鮮親善親愛，因此對於韓總統候選人對於朝鮮的輕視，特別回應如下，內容部份謹提供韓總統候選人參考，並考慮列入政見。

一、朝鮮民主主義人民共和國在全球擁有165個邦交國，在國內擁有二十餘座大使級館所，在各國同樣也有二十餘座大使館。反觀台灣目前僅有十五個邦交國，如果您有當選總統，希望您可以帶領台灣突破外交被鎖狀態，不要多，恢復到20個就好。

二、朝鮮於1991年即擁有聯合國席次，是正式的聯合國會員國。朝鮮可以在聯合國議場上與美國拍桌辯護本國權益，台灣只能靠若干邦交國代為出聲，豈可比擬？若擔心所謂台灣變成朝鮮，請您在這件事情，向朝鮮看齊。

三、朝鮮是因為發展核武與長程彈道飛彈而受到聯合國制裁與美國制裁，在制裁禁令下，各國不得不暫停與朝鮮部份的經貿往來。並非是朝鮮主動鎖國，此邏輯希望韓總統候選人陣營的外交政策擔當者提醒韓總統候選人。

四、金正恩國務委員長僅在2019年，以中型國家之地位，與美國總統川普、俄國總統普丁、中國國家主席習近平一對一會談，以小搏大，堅守立場，這點希望韓總統候選人自期能與朝鮮一樣，實國家之幸。

五、朝鮮對於學童實施幼兒園到高中的學雜費全免，課後才藝學習的費用也全免。不知道台灣變成朝鮮，一樣有這些事情，一些花錢讓學童補習樂器的家長會有多開心。若能比照朝鮮辦理，也是德政一件。

六、朝鮮對於結婚的青年男女贈與70平方米的房舍（城市發給公寓、鄉村發給平房），人丁增加還會換到更大的房舍，反觀台灣青年畢業後，若無長輩蔭庇，則要當財團底下的房奴屋奴，試問，台灣在這點變得跟朝鮮一樣，好還是不好？

七、朝鮮在東南亞比台灣還罩，即時沒有加入東協圈，朝鮮在這裡幾乎都有領館，事實上的優惠，卻遠遠高於台灣目前所能享受到的。

以上七點，僅供參考，您要選舉爭奪大位也好，要為民服務也好，請不要消費朝鮮，尤其是，你根本不懂朝鮮。朝鮮也許有些地方也如同世界其他國家一樣，有他的優缺點，但，您覺得朝鮮不如台灣的說法，有些言重了。

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▼《北韓-朝鮮經貿文化情報》回應韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／《北韓-朝鮮經貿文化情報》

▲▼《北韓-朝鮮經貿文化情報》回應韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／《北韓-朝鮮經貿文化情報》）

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