歡慶「雙十優惠」快筆記！丹堤咖啡買一送一　Mister Donut買咖啡送甜甜圈

記者曾婉婷／綜合報導

迎接雙十國慶四天連假來臨，有不少業者都有推出優惠活動，除了有丹堤咖啡買一送一外，Mister Donut也祭出限時買咖啡送甜甜圈好康。另超商跟量販及超市業者也都有推出咖啡優惠，與消費者一起同樂。

★丹堤咖啡於10/10雙十國慶當日推出限定活動，全系列飲品大杯以上可享買一送一優惠。可依喜好口味任選，不限同品項，第二杯優惠依價低者折抵計算。

★星巴克於10/10～10/11期間推出星禮程會員專屬優惠，期間星禮程會員單筆消費滿350元以上，可額外獲贈6顆星，可累計。

★自10/7～10/13期間，在怡客咖啡LINE好友輸入「長輩圖」三個字，就會跳出怡客長輩圖，並在櫃台出示即可享有「點餐送70元飲料」的優惠。

★自即日起至10/15期間，至摩斯漢堡點購摩斯咖啡、拿鐵咖啡任兩杯，可享99元優惠。另即日起至10/13，購買藜麥海洋珍珠堡加冰紅茶兩套只要200元，原價240元。

★愛買於10/10推出現煮「美式咖啡」第2杯免費活動，適用分店為板橋南雅、桃園、新竹、新竹巨城、台中復興，共5家分店。

★美廉社為歡慶雙十連假，除了將咖啡配方全面升級，還拓增寄杯服務，目前販售現磨咖啡門市全台已有52家，並自即日起至11/4，凡購買咖啡則可享同品項買一送一優惠。

★Mister Donut自10月10日起推出期間限定的6款萬聖節甜甜圈外，另到10/13前還有買咖啡送甜甜圈的優惠活動。

★全家便利商店自即日起至10/22期間，推出Let's Café單品咖啡同商品第二杯半價，以及全品項任選第2杯7折等優惠（不含酷繽沙、檸檬果磚、氣泡咖啡）。

★小7 CITY CAFE推出雙十連假LINE優惠限定活動，於10/10～10/13連續4天，推出特大杯拿鐵及珍珠飲品（不含現萃茶）第2杯半價。

★萊爾富「雲端超商」APP於10月13日前，推出選購任一件「跨店兌換」專區商品，在指定期限內全數兌換完畢，每組商品可享「加碼送1,010 Hi點」；同時雲端超商APP的「限時下殺」館更推出「Hi Café美式咖啡買10送10」優惠。

★OK超商於國慶連假推出現煮咖啡第2杯7折優惠，以及哈燒熱點全系列（除葡式蛋塔）第2件8折、蒸包全系列第2件6折、熱狗全系列任選2件8折好康。