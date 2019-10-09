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清法戰爭滬尾之役一觸即發　淡水古蹟博物館推五大主題展館

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▲ 清法戰爭滬尾之役一觸即發 淡水古蹟博物館推五大主題展館。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲ 清法戰爭滬尾之役一觸即發，淡水古蹟博物館推五大主題展館。（圖／淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府8日上午在新北市立圖書館淡水分館演藝廳，舉行一八八四滬尾－清法戰爭滬尾之役計畫榮耀啟動記者會，新北市副市長吳明機，文化局長蔡佳芬，文化部文資局副局長邱建發，淡水古蹟博物館館長柏麗梅，淡水區公所區長巫宗仁，及市議員鄭宇恩、陳偉杰議員等人共同參與見證淡水的光榮十月，引領出一系列清法戰爭滬尾之役計畫的歷史精神、展館規劃、裝置藝術、文化路徑、《戰祭1884》史詩戲劇等。

副市長吳明機表示，一八八四滬尾－清法戰爭滬尾之役計畫，是獲文化部再造歷史現場專案計畫核定補助，為紀念清末臺灣唯一勝仗且扭轉臺灣歷史的重要戰役－清法戰爭滬尾之役。表現新北市由下而上以人民為主體的「地方創生」力量，共同跨域合作建構「新北學」，以此計畫立足於淡水的光榮歷史上，以策動臺灣的光明未來。

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▲ 清法戰爭滬尾之役一觸即發 淡水古蹟博物館推五大主題展館。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲ 戰祭1884史詩劇演出。

文化部文資局副局長邱建發表示，這次文化部的再造歷史現場屬於新北市的包括清法戰爭滬尾之役歷史場域，還有八里坌千年河口文化再現，再加上最新的正在提案中的水金九計畫，都是新北市政府以厚植在地文化力、帶動「文化參與」之核心理念，強調連結再現土地與人民的歷史記憶的的重要表現。

邱建發說，淡水古蹟博物館的清法戰爭滬尾之役案，其中以無形文化資產的精神表現更難具體表達，但是新北市作到了，而且非常難能可貴的以完整的全方位展現，一系列的活動與主題展館，重塑歷史戰役中人民所展現勇氣、智慧、團結、決心，完美的表達再造歷史與新北的核心精神的延續。

▲ 清法戰爭滬尾之役一觸即發 淡水古蹟博物館推五大主題展館。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲ 清藝術踩街團體演出。

記者會引領大家走出戶外，欣賞沉浸式舞蹈體驗的《任務1884》─創意導覽，以山海雙線的歷史現場氛圍，藉由音樂與舞蹈的融合重現淡水土地的歷史記憶，連結在地人民的生命情感，帶領大家沉醉在以天地為舞臺山海為布景的自然劇場中。

此計畫全新開幕的五大主題展館：滬尾之役故事館、洋人生活館、影像館、體驗館、軍史館。還有整合呈現最炫的光雕斜投影、手機互動串流的觀潮藝術廣場裝置藝術，透過創意河岸市集和花與未來藝術裝置引領的街廓歷史意象營造，經由科技導視系統呈現空間歷史紀事的文化路徑，以及全球視角審視滬尾戰役歷史脈絡的國際研討會等。更多相關活動與展覽資訊，可上http://www.battle-of-tamsui.com.tw/ ，及淡古FB粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum/

▲ 清法戰爭滬尾之役一觸即發 淡水古蹟博物館推五大主題展館。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲ 藝術踩街團體演出。

▲ 清法戰爭滬尾之役一觸即發 淡水古蹟博物館推五大主題展館。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲ 清法戰爭滬尾之役一觸即發 淡水古蹟博物館推五大主題展館。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲ 任務1884創意導覽演出。

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