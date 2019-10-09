歡慶「雙十優惠」不手軟！量販美式咖啡第二杯免費　超市購物節滿千送千點

▲愛買雙十限定美式咖啡第2杯免費。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接雙十國慶四天連假來臨，各家量販跟超市紛紛推出優惠活動，像是愛買更祭出現煮「美式咖啡」第2杯免費；而家樂福則推出線上平台加碼活動。至於全聯今年的家家購物節也特別祭出滿千元送千點好康，與消費者一起同樂。

愛買於10/10推出現煮「美式咖啡」第2杯免費活動，適用分店為板橋南雅、桃園、新竹、新竹巨城、台中復興，共5家分店。另10/10與10/11這兩天，快樂購會員不限支付全館單筆滿1,000元送100點Happy Go點數，使用Happy Go Pay支付有機會最高送350點。

至於家樂福則於國慶連假期間推出線上平台跨界優惠，包含LINE購物家樂福專區加碼5%，以及SHOPBACK購物家樂福專區限10/10當天回饋加碼到8% ；而家樂福線上購物則自10/10至10/15期間，消費滿799元現折100元，最高折300元，同時每天還會抽出10個名額，回饋中獎人消費訂單金額相等購物金。

而全聯「家家購物節」將於10/12～10/13登場，期間持福利卡單日單筆購買每滿1,000元即送1,000福利點（單日/單卡贈點上限30,000點），另使用PX Pay儲值金支付單筆滿400元，還可享有3%等值福利點回饋，整體最高回饋可達13%。預計該活動可送出10億點福利點（價值1億元）。

另外，美廉社同樣為歡慶雙十連假，除了將咖啡配方全面升級，還拓增寄杯服務，目前販售現磨咖啡門市全台已有52家，並自即日起至11/4，凡購買咖啡則可享同品項買一送一優惠。