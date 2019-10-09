寒露已至！入秋首波冷空氣下探20℃　下周變天降溫「有強降雨訊號」

▲寒露已至！哈吉貝颱風北轉撲日。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

24節氣的「寒露」已至，中央氣象局表示，第19號強颱哈吉貝8日開始眼牆置換，向西北轉彎、朝日本移動，對台灣沒有直接影響；13日（周日）東北風逐漸增強，東半部、北部有局部短暫雨。前預報中心主任吳德榮分析，13日國慶連假收假日入夜入秋第一波冷空氣，北台灣開始降溫、轉雨。

吳德榮在《三立準氣象》中指出，國慶連架天氣開始好轉，東北風減弱、颱風距離遙遠，風減弱以後反而是秋高氣爽的好天氣，將延續到13日晚間，北台灣開始受北方冷空氣南下影響，迎風面出現降雨，氣溫下降。

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▲入秋首波冷空氣「下探20℃」，國慶收假日變天轉雨。（圖／中央氣象局）



氣象局觀測，哈吉貝因環境條件良好，8日上午開始眼牆置換，強度稍微減弱，但仍維持強颱下限，中心對流明顯、結構紮實，暴風圈大且有高層輻散狀雲，中心附近對流爆發繞成一整圈，為風雨強大的眼牆，未來仍會持續發展。由於哈吉貝距離台灣超過2250公里，已經開始朝西北轉向日本移動，對台灣沒有直接影響。

氣象局預報，9日受東北風影響，大台北及東半部地區降雨機率增加，轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區依舊多雲到晴、中南部山區有局部午後雷陣雨。未來一周主要受東北風消長影響，降雨以迎風面北、東為主，國慶連假前兩天10至12日（周四至六）東北風減弱，各地大至陽光普照、多雲到晴，僅花東有局部短暫雨。此外，11及12日清晨西半部、東北部空曠地區低溫有機會出現20至22度左右，感受偏涼。

預計13日收假日下半天另一股東北風逐漸增強，且水氣漸增，迎風面東半部及北部再度轉有局部短暫雨，中南部則較不受影響。16至18日東北風影響，北東較有涼意，東半部及北部有局部短暫雨。系集模式指標預測顯示，12至18日台灣位於低壓帶內，氣溫呈下降趨勢，降雨機率增加，有強降雨訊號。

▼哈吉貝眼牆置換依舊維持強度，暴風圈大且近中心對流爆發繞成一整圈。（圖／翻攝NAVY、NOAA）

