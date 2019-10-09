「質感黑馬杯」美翻！全家單品咖啡限時第二杯半價　四大超商國慶連假優惠

▲全家Let's Café 聯名金馬56，首度化身質感黑馬杯。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接雙十國慶四天連假來臨，四大超商紛紛推出優惠活動，與消費者一起同樂。其中，全家便利商店還與「金馬56」首次合作推出Let's Café金馬杯，濃郁的黑色調加上「金馬」二字的書寫字，頗有質感。其自明（9日）起限量登場，預計將引發網友打卡風潮。

全家與「金馬56」首次合作，除了推出限量Let's Café金馬杯外，並同步於9日中午12點起在店內FamiPort機台、全家行動購網站及全家行動購APP獨賣金馬影展專刊，之後金馬影展期間，也將推出金馬主題包店等活動。

另自即日起至10/22期間，全家還推出Let's Café單品咖啡同商品第二杯半價，以及全品項任選第2杯7折等優惠（不含酷繽沙、檸檬果磚、氣泡咖啡）。

而小7旗下現煮茶飲品牌「CITY CAFE 現萃茶」則將於10月9日起，首度推出「卡娜赫拉的小動物聯名杯」，共5種款式，杯身上印有超人氣角色「粉紅兔兔」及「P助」，每款聯名杯圖案皆不一樣。另CITY CAFE也推出雙十連假LINE優惠限定活動，於10/10～10/13連續4天，推出特大杯拿鐵及珍珠飲品（不含現萃茶）第2杯半價優惠。

小7指出，除了推出CITY CAFE限定優惠外，ibon mart統一超商線上購物中心則主打「雙十國慶雙重驚喜送」活動專區，祭出單筆訂單消費滿1,010元就送100元現折金、線上超市滿額抽購物金等雙重好康，包含飲料、麵食沖泡、休閒零食、保健生機、旅遊週邊等百款商品。

至於萊爾富同樣為歡慶雙十國慶連假，推出多項商品「買一送一」優惠，包含原味本舖冬瓜茶、歐維氏榛子巧克力等。而「雲端超商」APP則於10月13日前，推出選購任一件「跨店兌換」專區商品，在指定期限內全數兌換完畢，每組商品可享「加碼送1,010 Hi點」；同時雲端超商APP的「限時下殺」館更推出「Hi Café美式咖啡買10送10」優惠。

另外，OK超商則於國慶連假推出現煮咖啡第2杯7折優惠，以及哈燒熱點全系列（除葡式蛋塔）第2件8折、蒸包全系列第2件6折、熱狗全系列任選2件8折好康。同時在國慶期間，OK超商也為歡慶31歲生日推出同樂活動，只要消費指定糖餅、飲料商品即可參加抽抽樂，最低可享1折起優惠。