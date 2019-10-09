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台妹告白「台灣人就是中國人」！身分遭起底…曾唱過「包子歌」

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▲▼台妹告白「台灣人就是中國人」！身分遭起底…曾唱過「包子歌」。（圖／翻攝京彩台灣微博）

▲來自台灣的女大生陳翊瑄對鏡頭闡述自己的想法。（圖／翻攝京彩台灣微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中國大陸日前歡慶建國70周年，大陸官媒《環球網》報導，一名來自台灣的女大生直言「台灣人本來就是中國人」、「期盼早日統一」等話，引起不少網友討論。如今，該名女大生的身分也被起底。

報導指出，從台北到北京清華大學攻讀博士學位的女學生陳翊瑄，針對中共建國70周年拍攝祝賀影片，表示「來北京2年，在大陸的生活特別充實、特別適應，這裡的人文對我來說沒有什麼差異，但是這裡的生活非常的便捷，電子商務的快速發展，讓食衣住行都能用手機滿足，高鐵的建設購縮短了每個城市之間的距離」。

她說，「祖國的大好河山，讓人心胸變得開闊，清華大學讓我有了家的感覺」，並坦言「台灣人本來就是中國人，哪有什麼差別呀」，「我們都會是兩岸統一的見證者」。

▲▼台妹告白「台灣人就是中國人」！身分遭起底…曾唱過「包子歌」。（圖／翻攝京彩台灣微博）

▲陳翊瑄的言論引起網友熱烈討論。（圖／翻攝京彩台灣微博）

這段影片引起許多台灣網友討論，因此陳翊瑄的身分也立刻被起底。原來，今年29歲的她在2012年時就曾因身為女性考取鍋爐技術士、拿到鍋爐乙級技術士證照而登上新聞，當時的姓名為「陳臆先」。

今年3月，陳翊瑄已在大陸攻讀博士學位，因為看到高雄市長韓國瑜被罵「土包子」，加上知道對方要去廈門大學參訪，於是改編流行歌創作「包子歌」，對韓國瑜告白、肯定，決定用歌聲好好支持韓市長。

▼陳翊瑄曾唱過「包子歌」歡迎韓國瑜。（圖／翻攝網路）

▲▼台妹告白「台灣人就是中國人」！身分遭起底…曾唱過「包子歌」。（圖／翻攝網路）

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