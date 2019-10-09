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諾貝爾獎百年數據分析！女性「物理學」獲獎率僅1.4%　法國拿最多次文學獎

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▲▼美國科學家萊鮑林（Linus Pauling）曾獲諾貝爾化學獎與和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國科學家萊鮑林（Linus Pauling）曾獲諾貝爾化學獎與和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

依照瑞典化學家阿佛烈·諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑成立的國際性「諾貝爾獎」涵蓋物理學、化學、生醫學、文學與和平等領域，從1901年至今已頒發118年，累積935名得獎者，其中不乏多次獲獎的學者或組織，例如紅十字國際委員會曾奪下3次諾貝爾和平獎，居禮夫人（Madame Curie）也是目前唯一獲得物理與化學獎肯定的女性。

從國家來看，美國在物理、化學、生醫、和平與經濟學獎都是獲獎次數最高的國家．但法國則是拿下最多次文學獎的國家。另外，日本是唯一在物理與化學領域進入獲獎數前5名的亞洲國家。而從各大學的獲獎次數來看，哈佛大學以158人奪冠，其次則為劍橋大學、加州大學柏克萊分校；沒有任何亞洲大學擠入前30名。

▲▼哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學出過最多諾貝爾獎得主。（圖／達志影像／美聯社）

紅十字國際委員會創始人亨利·杜南（Henry Dunant）於1901年被授予首屆諾貝爾和平獎，而紅十字會也3度奪得諾貝爾和平獎，成為獲獎次數最多的得主。而居禮夫人則是首位獲得諾貝爾獎的女性，也是第一位在不同領域獲得諾貝爾獎的得主；美國科學家萊鮑林（Linus Pauling）分別在1954年與1962年獲得化學獎與和平獎；美國科學家巴丁（John Bardeen）與英國科學家桑格（Frederick Sanger），分別得過兩次物理獎與化學獎。

▲▼史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）。（圖／達志影像／美聯社）

巴基斯坦女性教育運動家馬拉拉（Malālah Yūsafzay），在2017年獲得諾貝爾和平獎，當時年僅17歲的她，刷新威廉・羅倫茲・布拉格（William Lawrence Bragg）25歲獲得物理獎的紀錄，成為目前史上最年輕的得獎者。美國學者艾許金（Arthur Ashkin）則在2018年以96歲高齡獲得物理獎，成為最年長得主。

諾貝爾獎得主的性別差異，也引發外界好奇，排除文學獎與和平獎，物理、化學與生醫獎多半由男性得獎者主宰。根據「英國皇家化學會」（Royal Society of Chemistry）統計，截至2018年在物理獎的獲獎者中，女性僅佔3位，得獎率約為1.42%；化學僅5位，得獎率約為2.5%；醫學獎則是女性得獎機率最高的科學獎項，共有12名獲獎，得獎率約為5.5%。

根據《Nobel Prize facts》網站統計，在1901年至2018年之間，包含瑞典中央銀行設立了的「諾貝爾經濟學獎」在內，共頒發了590次獎項，其中347次只有1名獲獎者，141次有2名獲獎者，3名同時獲獎的次數則為102次，共累積935名得獎者。在《諾貝爾基金會》章程中規定，獎金須在獲獎者之間分配，最多同一獎項不能超過3人得獎。

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：
10/9（周三）　17：45　化學獎
10/10（周四）　19：00　文學獎（一次頒發2018年、2019年得主）
10/11（周五）　17：00　和平獎
10/14（下周一）　17：45　經濟學獎

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