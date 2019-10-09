專訪／退休13年再創業　侯勝欽砸4千萬打造香水品牌「贏過香奈兒」

▲LA CHANTEE創辦人侯勝欽(Boris Ho)，年輕時在南非短短工作、生活1年的他，與香水結下不解之緣。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／專訪

當事業一路穩定順遂，應該安逸過下去，還是要跟著心底那個不安現狀的聲音，探究人生更多可能？

他曾是台塑集團的工程師，曾遠赴南非鞋廠做領班，爾後回台學做貿易，憑著過去對西方生活美學的觀察，幾筆設計一改，就讓西方人滿意、大下燈飾訂單。首次創業的他設計了折疊式滑板車，出口歐美日德等國，人生跨到40之初，竟就賺足了退休金，卻毅然赴日修行密宗。修得靈能者的他，卻又在54歲這個一般人等著退休的年紀，決定二次創業。這次他要做的是品牌，要鎖定的是國際市場，要涉足的更是幾乎沒有台灣人了解的產業，他是LA CHANTEE香水創辦人侯勝欽。

▲LA CHANTEE創辦人侯勝欽說，自己的鼻子特別靈敏，對香味有超乎常人的敏銳度。

一瓶香水不只蘊含各類香調，濃縮的更是西方人數百年來對香氣的追求，因此造就CHANEL、Guerlain、Dior等近百年歷史的香水品牌。一個門外漢，當初怎麼決定推開這扇門？侯勝欽笑得燦爛，「我年輕在南非和有搽香水習慣的白人工作，又在開普敦感受到海風、清新空氣揉和花香的城市香氣，我發現香氣是增添自信魅力的方式，更有讓人療癒正向的能量。」他也自豪道，「我鼻子很靈，長年用下來聞得出香水好壞。」

然而品香非調香，決定二次創業的侯勝欽不斷問自己，你有什麼競爭力？怎麼做？要做到什麼目標？「我第一個想法是，要做就做世界第一。第二，我想到Apple的賈伯斯，他不會做晶片、不會做面板，組裝也要找人代工，他把世界最頂尖的夥伴召集過來，而他就做好系統、做好planner的工作就好。」領悟賈伯斯哲學的他，第三想到的是差異化，「我想打入國際市場，但要怎麼跟時尚品牌做出區別？」他回溯想做香水的初衷，是要讓人們用最舒服的方式感受香氣帶來的愉悅，但就算是大品牌的香水，9成以上都還是以高含量化學酒精與香精製成，敏感消費者如他，一聞就會頭暈、打噴嚏。

▲侯勝欽到法國尋找頂尖調香團隊合作。（圖／LA CHANTEE提供）

決心要衝卻什麼都還不懂的侯勝欽，在台灣找不到人請教，鄰近的中國大陸在香水產業這塊雖較完整、先進，但主要仍是化學產製。他又透過以色列、義大利、英國、法國、瑞士朋友們的介紹，繞了半個地球，才終於認識現在的調香團隊。

「我到法國才知道，他們也幫CHANEL、GUCCI、GIVENCHY等大品牌調香。」聊過以後，團隊調了幾款香水給侯勝欽，「但我一聞一噴就知道這不是我要的品質。」認真起來的他拍了照片還寫了報告送到調香團隊的總經理手上，沒料到卻接到對方相當生氣的回覆。「總經理直接說，你是第一個批評我們的客戶，我們不會再為你調製香水！」事實上，全球從事調香師的人數相當稀少，與國際大牌合作的頂尖團隊更有一套自己的製香原則，侯勝欽打個比方「以律師、會計師來說吧，各國可能都不只一萬人，但全世界的調香師人數，聽說才2,000多個。」

▲回憶那段「惹怒調香師」經歷，侯勝欽笑說，「原來我老實呈現問題，竟然做錯了事。」

這段回憶說起來輕描淡寫，當下卻讓侯勝欽苦惱一個多月，打起精神後他直接到巴黎拜訪總經理，把自己想做的香水品質，包括濃度要高且持久、採用天然原料等傳達給對方。但當講到「不要有酒精味」時，對方愣回，「大品牌也都有酒精味啊！」事前做了功課的侯勝欽提議，能不能用植物發酵、但成本足足貴了7～10倍的有機小麥酒精，取代一般酒精。「我想做的是真正高品質香水，這對他們來說是個挑戰，但也和他們的理念不謀而合。」總經理問了他7次「Are you sure？」，甚至搬出國際品牌「CHANEL都沒做過這種的」向他再三確認，但總算還是耗時3年，將侯勝欽「推出25款風味香水」的第一階段品牌策略，完整帶回台灣，正式宣告進軍香水產業。

這3年的時間，唯一沒讓侯勝欽料到的是，進入香水產業的門檻極高，還沒開始賺錢，他就賣了2間房子、投入4千多萬。但彷彿已經把夢圓了一半，即使知道這場國際佈局才綱開始，侯勝欽仍止不住滿意與自信，「西方人的香水品牌能立足世界，我知道我也可以！很多國際代理商，他們在各國代理CHANEL、Dior，都跟我說過一句話，『你的東西比我代理的還好』。」

▲侯勝欽常常拖著一卡大行李箱，裡頭裝滿25款香水、宛如藝術品的盒裝，就直衝貿易展和講座。

這一、兩年間，侯勝欽帶著LA CHANTEE參加貿易展，也在台灣舉辦演講、課程，讓25款香水有機會近距離讓民眾體驗。在各國媒體記者驚呼無化學酒精味之餘，最讓他感動的還是，「我很常遇到離我遠遠的民眾愈靠愈近，然後跟我說，老闆你這香水很好。」以為遇上行家，「沒想到他們其實是因為過敏體質，從沒用過香水的人。」在國際品牌環伺下，仍積極以好口碑打開知名度，侯勝欽相信時間愈久對他愈有力，因為天然舒服的香氣，才能一聞就永久縈繞人們的心底。

►偷偷分享少女秘密！