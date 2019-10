諾貝爾化學獎得主揭曉！3學者「發明鋰電池」共同獲獎

▲諾貝爾化學獎得主。(圖/翻攝自推特/The Nobel Prize)



記者張方瑀/綜合報導

2019年諾貝爾化學獎得主於台灣時間傍晚5點45分揭曉,本屆由美國學者「鋰電池之父」古迪納夫(John B. Goodenough)、英國學者惠廷安(M. Stanley Whittingham)與日本學者吉野彰(Akira Yoshino)共同獲得,以表彰他們在鋰電池領域的研究,並可得到900萬瑞典克朗(約合新台幣2830萬元)的豐厚獎金。

高齡97歲的古迪納夫(John B. Goodenough),目前是美國德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)的機械工程和材料科學教授,被學術界尊稱為「鋰電池之父」,古迪納夫取代去年以96歲高齡獲得物理學獎的亞希金(Arthur Ashkin),成為諾貝爾獎最高齡得主。

1980年,古迪納夫和日本學者水島公一共同發現鋰離子電池的陰極材質鈷酸鋰(LiCoO2),接著在1983年發現錳尖晶石、1989年發現硫酸鹽皆是優良的正極材料,讓他在2013年獲得美國國家科學獎章。他在2017年與德州大學工程學院資深院士布拉嘉(Maria Helena Braga),共同研發了低成本全固態(all-solid-state)電池技術,不僅續航力是現有電池的3倍、成本較低、壽明也更長。

吉野彰(Yoshino Akira)是現代含鋰鹼性鋰離子電池(LIB)的發明者,曾獲得工程學界最高榮譽全球能源獎,2005年至今擔任旭化成(株)吉野研究室室長。

英國學者惠廷安(M. Stanley Whittingham)1970年代初期開發第一塊功能齊全的鋰電池,利用鋰的巨大動力來釋放其外層電子。古迪納夫將鋰電池的潛力提高一倍,為更強大有用的電池創造了合適的條件。吉野彰成功將純鋰從電池中去除,使用比純鋰更安全的鋰離子。

