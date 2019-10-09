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諾貝爾化學獎今揭曉！97歲「鋰電池之父」有望刷新紀錄　成為最高齡得主

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▲▼「鋰電池之父」古迪納夫（John B. Goodenough）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「鋰電池之父」古迪納夫（John B. Goodenough）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

2019年諾貝爾獎本周陸續公布得主，繼生醫獎、物理學獎後，台灣時間今（9日）下午5時45分將頒發化學獎。綜合外媒預測，高齡97歲的「鋰電池之父」古迪納夫若是摘下桂冠，將創下最高齡諾貝爾獎得主的紀錄；而專精太空中分子交互作用影響的范迪斯胡克，則有望成為第6位奪下諾貝爾化學獎的女性。

鋰電池研究－古迪納夫（John B. Goodenough）
 高齡97歲的古迪納夫，目前是美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）的機械工程和材料科學教授，被學術界尊稱為「鋰電池之父」。1980年，古迪納夫和日本學者水島公一共同發現鋰離子電池的陰極材質鈷酸鋰（LiCoO2），接著在1983年發現錳尖晶石、1989年發現硫酸鹽皆是優良的正極材料，讓他在2013年獲得美國國家科學獎章。

古迪納夫對電池研究的熱愛，絲毫未隨著年紀消減，他在2017年與德州大學工程學院資深院士布拉嘉（Maria Helena Braga），共同研發了低成本全固態（all-solid-state）電池技術，不僅續航力是現有電池的3倍、成本較低、壽明也更長。這都讓外界看好，古迪納夫能取代去年以96歲高齡獲得物理學獎的亞希金（Arthur Ashkin），成為諾貝爾獎最高齡得主。

天文化學研究－范迪斯胡克（Ewine van Dishoeck）
 化學反應不僅只發生在地球上，在遙遠星系的塵埃雲中，分子的聚合、分裂也正不斷發生著。美國化學會周刊《化學化工新聞》（C&EN）與《科學內幕》（Inside Science）認為，荷蘭天體物理、化學家范迪斯胡克有望成為繼去年以「設計出酶的定向進化」獲獎的美國科學家阿諾德（Frances H.Arnold），成為第6位奪下諾貝爾化學獎的女性。

▲▼荷蘭天體物理、化學家范迪斯胡克（Ewine van Dishoeck）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭天體物理、化學家范迪斯胡克（Ewine van Dishoeck）。（圖／達志影像／美聯社）

現年64歲的范迪斯胡克，幫助天文化學領域，從簡單地對太空中分子進行分類，轉而研究這些分子是如何進行交互作用，還有對周圍環境的理解。范迪斯胡克曾當選國際天文聯合會（International Astronomical Union）主席，目前是萊頓天文台（Sterrewacht Leiden）的分子天文物理學教授。

金屬有機框架材料研究－亞基（Omar M. Yaghi）
 約旦裔美國化學家亞基是研究金屬有機框架的領頭羊，曾獲得2010年獲得湯森路透引文桂冠獎，也曾被評為「美國十大科學家」。他的團隊2018年在《科學先端》（Science Advances）發表了最新研究成果，他們利用多孔隙特性的金屬有機框架材料（MOF），讓沙漠中的集水器僅需日照時的熱量，就可以收集空氣中的水分。

MOF的內部孔隙率高，非常適合用於吸收液體、氣體，原本團隊所使用的MOF-801，造價高昂，難以做為商業使用。亞基於是開發了以鋁為基材製造的MOF-303，價格僅前者的1/50，還可以吸收近2倍的水量，更適合作為商業使用，可以規模化量產，幫助太陽能水資源領域發展。

基因編輯技術（CRISPR）
 美國加州大學柏克萊分校教授珍妮佛道納（Jennifer A. Doudna）、法國微生物學家伊曼紐夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）與麻省理工學院（MIT）博德研究所（Broad Institute）華裔科學家張鋒，共同發展出的「CRISPR／Cas9」系統大幅改革基因體編輯平台，被譽為基因體研究史上最偉大的突破之一。

▲▼基因編輯技術（CRISPR）發明者珍妮佛道納（Jennifer A. Doudna）、伊曼紐夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、張鋒。（圖／唐獎教育基金會提供）

▲由左至右為，珍妮佛道納、伊曼紐夏彭提耶、張鋒。（圖／唐獎教育基金會提供）

過去曾發展數種方式可進行基因體編輯，但「CRISPR／Cas9」系統在效率、精準度和敏銳度上，大勝以往，能夠精確定位並修改基因。而最早在1987年發現CRISPR序列的大阪大學教授石野良純(Ishino Yoshizumi)也有望共同摘下化學獎。

DNA檢測工具－南方墨點法（Southern blot）
 英國分子生物學家薩瑟恩（Edwin Southern）在1975年發明了一種DNA檢測技術「南方墨點法」，可以檢測包含有機體全基因組的樣本中的特定DNA片段，通常用於遺傳指紋分析，過去也曾用於親子鑑定，是被廣泛使用的實驗室技術。這項技術不但可用來鑑定犯罪現場，採集血液來確認罪犯，也幫助科學家研究遺傳疾病、人類起源與瀕危物種的遺傳多樣性。

2019年諾貝爾生醫獎由美國癌症學家威廉凱林（William G. Kaelin）、英國分子生物學家彼得拉特克利夫（Peter J. Ratcliffe）及美國醫學家格雷格塞門扎（Gregg L. Semenza）3名學者獲得；物理學獎則由加拿大學者吉姆·皮布爾斯（James Peebles）、瑞士學者米歇爾麥耶（Michel Mayor）、迪迪埃·奎洛茲（Mayor Didier Quelo） 3名學者摘下。

►諾貝爾物理學獎得主出爐！美加＆瑞士3學者共享殊榮
►研究細胞如何感知氧氣　3美英學者共同獲頒2019諾貝爾生醫獎

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：
 10/9（周三）　17：45　化學獎
10/10（周四）　19：00　文學獎（一次頒發2018年、2019年得主）
10/11（周五）　17：00　和平獎
10/14（下周一）　17：45　經濟學獎

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