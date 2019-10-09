美智庫：美民眾挺美軍介入台海戰爭比例　支持度排名低但漲幅快

▲ 美國民眾對於美軍介入台海戰爭的支持度創新高。圖為美國海軍史塔森號驅逐艦,USS Stethem DDG 63。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

實習記者羅明輝／綜合報導

國安院決策推演中心李冠成最近在「國防安全研究院週報」中提到，從美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）今年9月發布的民意調查可以看出，雖然美國民眾對於美軍出兵台海的支持度較低，在6項情境中排名墊底，但與往年支持度相比就能發現，在上升幅度方面成長迅速，今年更是創下了歷史新高。

李冠成表示，今年有38%的美國民眾表態支持美軍介入台海戰爭，創下1998年至今最高的支持度。雖然這樣的比例在6大情境中墊底，不過民意支持度從2014 年的26%到2019年的38%，上升了足足12%，與其他國際衝突情境的劇本相比，增幅中可說是「數一數二高的」。

▲ 今年有38%的美國民眾表態支持美軍介入台海戰爭，創下1998年至今最高的支持度最高。（圖／翻攝自李冠成「美國智庫民調（1998-2019）的台海安全意涵」報告）

李冠成說明，民調的變化反映了美中兩大強權近年來的競爭發展趨勢，台灣作為美國制衡中國的一環，戰略的重要性逐漸上升，伴隨著「中國侵入台灣」的議題在美國能見度增加，今後可能會有更多的美國民眾開始傾向支持美軍出兵協防台海戰事的計畫。

▲ 解放軍積極機拓展海上實力。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）

據悉，「芝加哥全球事務委員會」設計了6套海外衝突的劇本，每年會分別詢問美國民眾「當這些假想情境發生時，對於美軍出兵介入的支持程度」。這些情境包括：「北韓入侵南韓」、「以巴衝突」、「中國侵入台灣」、「俄羅斯侵入北約盟國」、「伊朗取得核武」、「中日在東海發生衝突」。

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