先探／奧運財鳴槍起跑　倒數

明年東京奧運進入倒數計時，相關產業早已做足準備，最值得注意的是運動鞋，Nike主要供應商寶成與豐泰直接受惠。

【文／劉瓊雯】

每四年一次的體育盛事「奧林匹克運動會」，引發全球關注，二○二○年輪到東京舉辦，隨著一九年進入第四季，東京奧運進入倒數計時，為了迎接即將來臨的奧運，相關供應鏈早已緊鑼密鼓準備，為了迎接這一波商機。

奧運商機龐大

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根據日本央行估算，二○二○年東京奧運可為日本ＧＤＰ增加二五～三○兆日圓，觀察一七年訪日的外國旅客人數，超過台灣人口數，高達二八六九萬人次，一八年又較一七年成長八．七％，突破三○○○萬人次，來到三一一九萬人，創下一九六四年以來日本觀光局統計的最高紀錄，而日本政府也預期屆時東京奧運時觀光人數能突破四○○○萬人次，後續商機看俏。

奧運商機如此龐大，各大產業皆準備好搶攻此波商機，由於台灣與日本時差只有一小時，市場預期將掀起一波奧運收視潮，４Ｋ轉播被視為本屆亮點之一，電信龍頭中華電信下半年開始著手布建４Ｋ網路、汰換４Ｋ機上盒，更計畫在二○二○年六月底更換七○萬台４Ｋ機上盒，相關４Ｋ機上盒供應商包括核心元件供應商瑞昱、南亞科，機上盒晶片廠揚智、凌陽，以及機上盒製造商兆赫、百一、華電網等有機會受惠。

此外，超高畫質電視時代的來臨，東京奧運將以８Ｋ超高畫質訊號轉播，研調單位IHS Markit則預期，一九年８Ｋ電視進入起步階段，全年有機會成長到超過四三萬台，二○二○年全年估計會再增加到二○○萬台；其中，面板雙虎友達、群創為搶搭東京奧運８Ｋ解析度的轉播商機，都推出超大尺寸的８Ｋ電視面板作為高階主力產品，可望掀起８Ｋ電視的話題及買氣。（全文未完）

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