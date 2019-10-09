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人妻靠「抽獎」年賺288萬元！　平均日中1.5次...她曝關鍵秘訣

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實習記者賴韻如／綜合報導

中獎靠的是運氣，可遇不可求！日本有一名34歲的家庭主婦就靠著在家轉發抽獎資訊，一年內中獎「400至500次」，總共替家裡賺入了1千萬元日幣（約新台幣288萬元）。

日本節目《我會讓你幸福的，女王教你鑑別技巧》（幸せにしてあげるわよ～女王が教える目利きワザ～）於本月1日播出這位被稱為「抽獎女王」平山佳苗的故事。住在愛知縣安城市的平山佳苗育有3個孩子，外表看似平凡的她，卻擁有讓人羨慕至極的「中獎運氣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／arusua Channel）

▲ 家庭主婦平山佳苗靠「抽獎」年賺台幣288萬元。（圖／翻攝自YouTube／Barusua Channel）

平山佳苗的家中處處都可以看到抽獎戰利品，幾乎有一半以上的居家布置都是由抽獎得來，其中包括淨水器、烤箱、微波爐、3個孩子們的玩具、食物、商品現金券等等，她更於節目中分享自己最驚人的「戰績」，就是一輛要價400多萬日幣（約新台幣115萬）的轎車，當時全日本只有一個名額，幸運的平山佳苗也因此被稱為「抽獎女王」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／arusua Channel）

▲▼平山佳苗家中處處都是抽獎「戰利品」 。（圖／翻攝自YouTube／Barusua Channel）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／arusua Channel）

平山佳苗表示，她在1年中大概會中400至500次獎，平均1天就可以中獎1.5次。節目也對平山佳苗的日常進行一天的拍攝，發現她從早上開始，就會藉著做家事的瑣碎時間，在社交平台上轉發各種抽獎資訊，平常更會拍下和孩子互動的照片，將商品入鏡，進行別的抽獎活動，因為有些商家都是透過觀察抽獎者的社交平台來作為當選依據。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／arusua Channel）

▲平山佳苗平常會拍攝露出抽獎相關產品的生活照。（圖／翻攝自YouTube／Barusua Channel）

平山佳苗最後更無私分享自己的中獎秘訣，她建議大家盡量在距離「抽獎截止時間快結束前」再參加，因為最新參加者的資訊會停留在最頂端，商家在打開時就很容易看見；她也指出，「年末年初」是中獎率極高的時間點，因為那時和平常日相比，大多數人都會很忙碌，參賽者也會減少。另外，平山佳苗也大推「傳單抽獎」，她說，「許多人一拿到傳單就會丟掉，所以中獎率也相對高一點。」

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