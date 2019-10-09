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親子

建構美好也填補缺憾　親子和諧不二法門：善待與陪伴

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）
 
圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen
 
「永遠不要喪失了童心，即使在大人的世界裡被視為愚蠢，我的孩子～謝謝妳來當我的盟友。」

很多讀者聽過我分享，全世界的迪士尼樂園，為防止與官方演員混淆，平常僅接受兒童扮裝入場，只有東京迪士尼（迪士尼唯一的加盟樂園）在萬聖節期間，會公告一段時間，開放大人也能變裝入園同歡，我再三思考，明年女兒要上小一了，跟大家一起搶旺季出國，不只預算翻倍，人擠人的場面也無法讓人放鬆，便包袱款款，衝了！

這一篇，不是講在迪士尼萬聖節有多好玩，而是想跟各位分享，我帶女兒大玩扮裝的動機與背後含義。

面對父親家暴、母親離家、小三進駐，我的童年、青少年，無時無刻籠罩在警戒且沉重的氛圍，這迫使我提早長大，成為妹妹的小媽媽，一家之主的代理人，雖然家裡在經濟方面不錯，什麼地方都沒少去，但去的時候，總有沒辦法盡興玩的束縛感，那是已經渾然不自主的拘謹與老成，不是單說「放開來」就能解除的。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

每個人都有每個人的盲點，我早就發現自己小時候很早熟，長大卻越來越喜歡這些跟成人世界格格不入的事物，記得我25歲那年隻身去香港，行前最大目標就是去迪士尼，一個人完全不孤單，還有種如釋重負的輕鬆感，我才知道自己的童年並沒有被照顧好，被賦予過多超齡的責任與期待。

DAHLIA出生頭幾年，我面對各種內憂外患，可說是身心俱疲，當我選擇揮別這些沉重的傳統枷鎖，成了大家口中的不婚媽媽，一個人帶著孩子，雖然真的比較辛苦，但卻擁有更多自主決定權，我要當一個陪著孩子長大的媽媽，這不只是為了DAHLIA，也是為了我自己。

我常被誤認以前有玩cosplay，才能搞得有模有樣，其實是前年吧，為了參與保母替孩子辦的萬聖節活動，一時興起才開始做特殊扮裝，最初只是戴皇冠、簡單妝容，不知道為什麼越搞越大，越搞越專業，就成了反派專業戶。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

很多人看了這些，會稱讚我是「好用心的媽媽」，說真的，不全然如此，這不是單為女兒所做，也是為了我自己，藉由這件事，我彌補到小時候的缺憾，所以，在玩的時候，我跟孩子的關係也不像母女，反而是閨密結伴的感覺，走在路上，我角色上身，不在乎人家說什麼，只專注在當下跟孩子的互動！

女兒非常支持我做這件事，每當我穿著新打造的服裝，她總會用一種崇拜的眼光說：「媽媽妳太厲害了！」並要求穿跟我相對應的角色造型，像是白雪公主與壞皇后、睡美人和黑魔女、愛麗絲跟紅心女王，這樣劇情感大增，特別有趣，所以在得知東京迪士尼有萬聖節變裝活動後，我倆就躍躍欲試，兩周前買下機票，扛了衣服就殺去朝聖。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

說真的，日本正是cosplay起源，他們不但很會造型，對於這種次文化的包容力也強，我們索性從飯店就造型完畢，穿這樣上接駁車入園，沒想到有種他鄉遇知音的感覺，雖然我的反派角色比較不容易撞衫，但全家出動扮成某一個卡通主題的大有人在。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

爸爸媽媽是玩具總動員的胡迪與翠絲，女兒是牧羊女，巴斯光年居然由爺爺出任，我的天，太令人敬佩了，多希望每個人家中都有這麼可愛的長輩啊！還有爺爺奶奶相扶持，一位扮唐老鴨，一位扮黛西，就這樣白髮兩老共遊迪士尼，有沒有很浪漫？有沒有很羨慕？

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

除了長青組，現場好多可愛的小幼幼扮裝，而日本男性雖然平時很大男人，但到了遊玩的地方（或需要全家共同出席的運動會），卻是非常積極跟孩子打成一片，不會置身事外，擺出一付「好無聊」的撲克臉，看到許多老中青多代變裝，體會到他們對家族的向心力，可能大過我們台灣人呢！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我知道，不少媽媽看我們這樣，也被勾起了想同樂的慾望，說真的，我們生長在經濟起飛，台灣錢淹腳目的時代，教育程度與知識眼界遠高於上一輩，但房價與景氣的不友善，讓我們承受空前未有的壓力與不平等，也正因此，對於下一代的教養觀念，反而展現出更多省思與彈性。

常常想給孩子一個跟我們不太一樣的童年，卻沒有好好照顧到自己，這樣反而是做表面、做形式，沒有真正做到「善待」與「陪伴」，如果有段不算愉快的過去，不妨趁著養育孩子，重新建構起另一篇新的回憶吧。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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