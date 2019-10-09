「土司知識王」就是你！快揪好友「全家餐一咖」　預測成功爽抽好禮

▲預測「土司知識王」爽抽好禮。（圖／影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

在全台擁有超過一萬多家的便利商店，販售各式各樣商品，不論是鮮食、咖啡還是日常用品，滿足消費者不同需求。而近來看好國人愛吃麵包，業者也不斷推出新品，其中全家便利商店最受歡迎的匠土司，更是熱銷明星商品，其背後到底有什麼好吃祕訣呢？《ETtoday東森新聞雲》對此還特地與全家便利商店打造「全家餐一咖」美食益智綜藝節目，不僅幫消費者揭秘並祭出好禮，讓網友們一起參與玩樂！

「全家餐一咖」美食益智綜藝節目由法國藍帶廚師FRED擔任主持人，在每集節目中接受來賓挑戰，而這集「土司知識王挑戰賽」則邀請「全方位甜心女神」五熊來挑戰，並以氣球電電爆遊戲進行搶答，若答題較多挑戰成功者則可以帶回1萬塊獎金，反之答錯的人頭上氣球除了會越變越大，不僅隨時會爆炸，還得接受全身發麻的電椅處罰。雖然前幾集中都是由FRED獲勝成功獲得一萬元，但五熊還是沒在怕，仍是信心滿滿積極搶答，誓言要成功奪下「土司知識王」寶座。

一邊是聰明機智又常參加綜藝節目的五熊，另一邊是才貌雙全又是專業主廚的FRED，這兩人到底誰才是「土司知識王挑戰賽」呢？網友可到《ETtoday星光雲》粉絲團留言預測，到底誰會是FRED還是五熊獲勝呢？預測成功的網友將有機會抽到全家100元禮物卡（10名），機會難得，有留言就有機會抽到喔！

全家便利商店推出的「匠土司」系列產品，主打以「三段式燒成」工法，耗費8小時才能製作完成，不論是口感、保溼度或是柔軟度，全面有感升級，堪稱最夯麵包明星商品。而這次10/14新推出「鮪魚沙拉夾心土司」與「雞蛋沙拉夾心土司」新品，都是使用匠土司製成，加上豐富餡料，吃一口超級滿足。其中，「雞蛋沙拉夾心土司」更獲得Clean label認證，不使用八大添加物，像是人工香料、防腐劑等，加上100%新鮮雞蛋調製的內餡，健康又好吃！