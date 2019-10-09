印度禁洋蔥出口　選票壓力連外銷鈔票都不賺了

▲印度洋蔥的價格將影響選情。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

印度將進行關鍵的地方州選舉，其中包括洋蔥的重要產地馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），洋蔥是在印度最具政治敏感性的蔬菜，現在每公斤洋蔥在60至80盧比（約1歐元）之間，印度9月29日下達禁止出口命令，希望能解決洋蔥價格上漲連帶的影響。

根據《德國之聲》報導，洋蔥價格暴漲的情形甚至曾經讓政府下台，但就在不到一年前，部分地區的價格曾跌至每公斤1盧比。農業貿易專家錢德拉施卡（G Chandrashekhar）表示，「我認為政府只是想展示出他們是有所作為的，這純粹是一種本能反應，其實洋蔥出口只佔總產量的極少部分，約10%到12%。」

印度的最新措施已經成為一種循環：洋蔥價格因為氣候影響而飆升，政府就實施出口限制、打擊囤積行為，價格通過新收成回穩，之後供過於求再讓售價回到谷底，農民尋求政府協助，政府放鬆出口禁令，在天氣因素影響前先一步上漲價格，之後又是新的循環。



錢德拉施卡分析，政府急於花費數百萬盧比向農民購買農產品，這些開支原本可以用在興建存儲用的基礎設施，應該將注意力放在脫水洋蔥等增值產品上，協助在產地設立加工廠，「但是政府並不致力於解決問題，因為他們解決了也不會得到政治加分。」

▲洋蔥在印度是一種「政治蔬菜」。（圖／路透）

今年六月，印度為維持洋蔥價格穩定，取消了10%的出口補貼。九月中旬，新德里設定了洋蔥每噸850美元的最低出口價，出口商抱怨價格過高，可能使主要出口國孟加拉、阿拉伯聯合大公國和馬來西亞轉向中國其它賣家購買。

印度打壓價格已經造成農民不斷被中盤商剝削，錢德拉施卡表示，「出口禁令是『反農』的措施，為何農民要被剝奪獲取更高利潤的機會？」

據《海灣消息報》（Gulf News）報導，印度鄰國孟加拉的洋蔥價格在宣布禁令數小時後暴漲，阿拉伯聯合大公國的售價也已經開始上升。